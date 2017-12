Fly! II – čo má krídla vždy neletí

Fly! II v podstate nie je hra. Spýtajte sa väčšiny hráčskej obce na to, či by ich bavila simulácia letu civilným lietadlom z Košíc do Bratislavy a asi vám odpovie, že rozhodne nie. Len málokto sa totiž dokáže zabaviť tým, že pred letom skontroluje prístro

17. aug 2001 o 0:40

Písmo: A - | A + 0

Recenzovanú hru zapožičal BRLOH, obchod s multimédiami a knihami.



Adresa: Heydukova ul. č. 4, 811 08 Bratislava 1, tel.: 07/529 25 592, fax: 07/529 63 783, e-mail: brloh@brloh.sk. www.brloh.sk



je na palubnej doske, zistí predpoveď počasia, v niekoľkých krokoch naštartuje a doroluje na štartovaciu dráhu, požiada vežu o povolenie odštartovať a po malej chybičke pri štarte skončí s nosom lietadla v zemi. Fly! II totiž spolu s Flight Simulatorom 2000 patrí k špičke verných mierových leteckých simulácií a už pri polorealistickom nastavení sa vám chyby pilotáže vypomstia. „Hry“ ako táto preto nefigurujú na vysokých stupienkoch obľúbenosti bežných konzumentov počítačových hier, o to viac úcty si však získavajú od prívržencov skutočného letectva a dokonca aj od amatérskych pilotov, keďže sa s nimi môžu dostať do miest a situácií, ktoré sú ich aeroklubu vzdialené. Alebo si let v búrke nad Londýnom vyskúšal už každý? Asi už je jasné, čo od Fly! II môžete čakať. V niekoľkých modeloch malých civilných lietadiel a vrtuľníkov (ďalšie sú k dispozícii na internete a snáď sa nájdu aj veľké dopravné lietadlá ako vo FS2000) môžete ľubovoľne križovať zemeguľu s obrovskou voľnosťou v nastavení meteorologických podmienok a dennej doby. Pristávať a vzlietať môžete zo stoviek letísk a samozrejmosťou je aj orientácia podľa reálnej polohy slnka alebo hviezd v rámci vizuálneho letu alebo reálne zobrazenie interaktívnych prístrojových dosiek pre let podľa prístrojov. V zobrazení palubnej dosky lietadiel Fly! II prekonáva všetku konkurenciu. Či ide o kvalitu zobrazenia zodpovedajúcu skutočnosti, alebo plnú interaktivitu všetkých „páčok“ a „ciferníkov“, nedáva tento titul ostatným žiadnu šancu. Samotný letový model a simulácia poškodenia lietadla sú tiež výborné, ale práve na možnosť detailného ovládania všetkých prístrojov je Fly! II zameraný. Komplexnosť grafického zobrazenia svetových scenérií nedosahuje kvality FS2000, ale modely lietadiel a všetky atmosférické efekty sú o malý krok vpredu. Tomu zodpovedajú pre letecké simulátory už tradične vysoké hardvérové nároky. Vyjadrené v peňažnej hodnote však ani zďaleka nedosahujú ceny prevádzky skutočného lietadla, a práve preto môže Fly! II predstavovať aspoň virtuálnu útechu pre pilotov „bez krídel“. MICHAL GARDIAN fly.godgames.com