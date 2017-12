Počet pevných liniek a mobilných telefónov sa vyrovnáva

BRATISLAVA – Počet aktívnych zákazníkov oboch mobilných operátorov dosiahol na Slovensku k 30. júnu tohto roka podľa oficiálnych údajov 1 571 271 osôb. Slovenské telekomunikácie pritom evidovali ku koncu júna 1 687 932 telefónnych prípojok. Podľa

16. aug 2001 o 0:00 (sita)

BRATISLAVA – Počet aktívnych zákazníkov oboch mobilných operátorov dosiahol na Slovensku k 30. júnu tohto roka podľa oficiálnych údajov 1 571 271 osôb. Slovenské telekomunikácie pritom evidovali ku koncu júna 1 687 932 telefónnych prípojok. Podľa odhadov predstaviteľov telekomunikačných operátorov by mal do konca roka počet užívateľov mobilných telefónov prevýšiť počet pevných telefónnych liniek.

Trh mobilných telefónov z pohľadu hrubých predajov v prvom polroku vzrástol o 570-tisíc zákazníkov, pričom celkovo 80 percent nárastu trhu predstavovali tzv. pre-paidové služby. Podľa generálneho riaditeľa spoločnosti EuroTel Bratislava Jozefa Bartu, 84-percentný medziročný nárast počtu aktívnych zákazníkov za prvý polrok 2001 dokazuje, že EuroTel je schopný pokračovať vo výraznom raste. Tempo rastu mobilnej komunikácie na slovenskom trhu za prvý polrok 2001 sa zrýchlilo a EuroTel v nadväznosti na to revidoval pôvodný predpoklad prírastku mobilnej penetrácie na slovenskom trhu v tomto roku na 16 až 19 percent. Penetrácia mobilnej komunikácie by tak z hodnoty 20,62 percenta zaznamenanej na začiatku tohto roka mohla vzrásť na 36 až 39 percent. Podľa odhadu generálneho riaditeľa spoločnosti Globtel, a. s., Pavla Lančariča by mohla dosiahnuť približne 35 percent. Prezident Slovenských telekomunikácií Ladislav Mikuš koncom júna odhadol, že v závere roka sa počty klientov Telecomu a Globtelu s Eurotelom vyrovnajú a koncom roku 2002 očakáva v SR 2,2 mil. držiteľov mobilov.

Počet užívateľov mobilných telefónov by malo ovplyvniť aj udelenie tretej licencie GSM, ktorú Slovensko ponúkne spolu s licenciou UMTS. Tender by sa mal začať v poslednom kvartáli tohto roka. Tretí operátor bude môcť začať prevádzku v druhej polovici roku 2002 po tom, ako sa skončí exkluzivita na poskytovanie mobilných telefónnych služieb súčasnými operátormi. V dlhšom horizonte by sa podľa odhadov spoločnosti IDC mala zvýšiť aj penetrácia pevných telefónnych liniek, a to najmä vďaka ISDN. IDC predpokladá jej zvýšenie v roku 2005 na približne 37 %. Celková penetrácia pevnej verejnej telefónnej siete bola v prvom polroku na úrovni 31,24 % a telekomunikácie evidovali 71,8-percentnú digitalizáciu prípojok.