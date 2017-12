Interaktívny telefónny zoznam v ČR

Organizačná jednotka Českého Telekomu, spoločnosť Internet OnLine, uviedla minulý týždeň do prevádzky novú internetovú aplikáciu na stránkach internetového telefónneho zoznamu http://phone.quick.cz. Ide o možnosť zobrazenia hľadaného telefónneho čísla na mape Českej republiky. Momentálne má užívateľ možnosť vyhľadať nielen číslo bytovej telefónnej stanice alebo stanice organizácie, ale zároveň si môže zobraziť jej umiestnenie v mapovom systéme mapy.quick.cz, ktorý na portáli Quick funguje od marca tohto roku. Vzhľadom na to, že na servere s mapami sú umiestnené mapy všetkých miest, kde sídli viac ako desaťtisíc obyvateľov, získava užívateľ tejto aplikácie takmer 80-percentnú možnosť vyhľadania telefónnej stanice až do úrovne ulice. V ostatných prípadoch sa zobrazí hľadaná obec a jej geografické znázornenie. Mapy možno zobraziť v rôznych mierkach (ČR od 1:4 000 000 po 1:50 000, mestá od 1:50 000 do 1:10 000), v dvoch rôznych kvalitách zobrazenia a v šiestich veľkostiach na obrazovke. V priebehu niekoľkých mesiacov mieni prevádzkovateľ aplikácie dopĺňať ďalšie mapové podklady a aplikácie tak, aby bola nová služba užívateľsky čo najpohodlnejšia. (čtk)