Alternatívne možnosti telefonovania

Rozvoj informačných technológií priniesol nové možnosti nielen pre tých užívateľov, ktorí internet využívajú ako knižnicu informácií či médium na prenos elektronických správ, ale aj pre tých, ktorí celosvetovú sieť plánujú využiť aj na prenos hlasu. ...

16. aug 2001 o 0:00 MARIÁN PAVELAutor je šéfredaktor časopisu o internete CDtip

Seriózny operátor poskytuje pokrytie takmer celého sveta. Zákazník by sa mal teda bez problémov dovolať napríklad do stánku s tabakom na Tajwane.

FOTO – REUTERS

Rozvoj informačných technológií priniesol nové možnosti nielen pre tých užívateľov, ktorí internet využívajú ako knižnicu informácií či médium na prenos elektronických správ, ale aj pre tých, ktorí celosvetovú sieť plánujú využiť aj na prenos hlasu. Hlavný telekomunikačný operátor, Slovenské telekomunikácie, vlastní monopol na prenos hlasu až do roku 2003. Slovenským užívateľom internetu napriek tomu nič nebráni využiť alternatívne spôsoby telefonovania.

Spôsobov, ako cez internet telefonovať, je niekoľko. Odlišujú sa iba technológiou, cenou a požiadavkami na technické vybavenie užívateľov. Predstavíme vám niekoľko najdostupnejších služieb, ktoré dokážu ušetriť obsah peňaženky predovšetkým pri hovoroch do zahraničia.

Prenos hlasu internet – internet

Najjednoduchším spôsobom, ako cez internet telefonovať napríklad na druhý koniec republiky alebo do zahraničia iba za miestny telekomunikačný poplatok je využiť program Microsoft Netmeeting. Netmeeting je súčasťou operačných systémov Windows 98, Windows Millenium i Windows 2000. Ak ho používateľ vo svojom počítači nenájde, Microsoft ho ponúka zadarmo na stiahnutie na svojich internetových stránkach. Na úspešnú realizáciu spojenia sa od užívateľa vyžaduje pripojenie na internet, zvuková karta v počítači, reproduktory alebo slúchadlá a mikrofón.

Princíp telefonovania je jednoduchý – užívateľ sa prostredníctvom programu Netmeeting napojí na špeciálny server, ktorý telefonovanie cez internet poskytuje. V zozname pripojených užívateľov vyhľadá partnera na telefonovanie, jedným kliknutím myši ho požiada o spojenie a ak partner hovor prijme, o chvíľočku sa môžu obaja telefonujúci počuť. Spojenie sme skúšali v rámci Slovenskej republiky, Českej republiky a v zahraničí – konkrétne v hlavnom meste Ruska Moskve. Kvalita prenosu signálu bola prekvapujúco výborná, no pri telefonovaní do Moskvy prichádzalo miestami k silným výpadkom. V takom prípade je mimoriadne užitočný zabudovaný chat, prostredníctvom ktorého možno popri telefonovaní s druhou stranou komunikovať v reálnom čase. Celkovo však hovor do Moskvy splnil všetky naše očakávania a spojenie na príjemnú konverzáciu ako-tak postačovalo.

Pri používaní tejto služby je mimoriadne dôležitý čas spojenia – v špičke prichádza, pochopiteľne, k silným výpadkom v prenose signálu, naopak v slabej prevádzke na oboch stranách možno docieliť postačujúcu kvalitu na neprerušovaný dialóg.

Kvalita prenosu tiež výrazne závisí od kvality servera, ktorý si telefonujúci vyberú na komunikáciu. Program má niekoľko ďalších výhod – ak v počítači máte nainštalovanú kameru, umožní vám prenos videosignálu spoločne s hlasom, alebo poskytuje možnosť súkromia pri pripojení na server, aby užívateľa čakajúceho na dohodnutý hovor nerušili iní užívatelia.

Telefonovanie cez Netmeeting vyžaduje pripojenie na internet u miestneho poskytovateľa služieb a za miestny telekomunikačný poplatok umožňuje telefonovanie do celého sveta.

Medzi hlavné nevýhody patrí skutočnosť, že aj druhá strana musí vlastniť počítač s pripojením na internet a programom Netmeeting, a predovšetkým to, že hovor musí byť vopred časovo dohodnutý. Užívatelia sa tiež musia „stretnúť“ na jednom servere. Netmeeting ponúka služby viacerých serverov, my sme sa však orientovali na domácu ponuku. Na servere ils.atlas.cz nájdete množstvo telefonovaniachtivých užívateľov. Server ils.atlas.sk sa zas naopak iba rozbieha, nie je zaťažený množstvom užívateľov a tým iba zvyšuje predpoklad, že vaše spojenie sa vydarí nad všetky očakávania.

Výhody

* najlacnejší spôsob

* jednoduché ovládanie

* prenos obrazu i hlasu naraz (videokonferencia)

Nevýhody

* nevyhnutnosť dohodnutého času a miesta spojenia

* výpadky signálu

Prenos hlasu internet – telefónna (faxová) linka

Mnohých užívateľov internetu zaujme služba, ktorá umožňuje zatelefonovať cez internet komukoľvek na svete, kto má telefónnu linku. Možností ako zrealizovať takéto spojenie je viac – väčšinou sa riešenia šijú na mieru podľa potrieb zákazníka. V zásade však môžeme služby rozdeliť do dvoch skupín – služby pre domácnosti a služby pre podnikateľov.

Telefonovanie z domácností – NetPC Phone

Iba nedávno prišiel na slovenský trh zaujímavý výrobok – NetPC Phone. V cene do 3000 korún si možno kúpiť set pozostávajúci z telefónneho prístroja v tvare slúchadla a ovládacieho softvéru pre PC. Telefón možno zapojiť do počítača prostredníctvom USB portu. Po inštalácii ovládacieho softvéru si zákazník vyberie z ponuky zahraničných operátorov, ktorí poskytujú svoje služby v spojení so systémom NetPC Phone. U operátora sa zákazník zaregistruje a dostane možnosť predplatiť si telekomunikačné služby. Najjednoduchšia cesta, ako služby zaplatiť, je použiť medzinárodnú platobnú kartu.

Prostredníctvom nainštalovaného softvéru sa potom zákazník pripája na server cez internet. Na pripojenom slúchadle môže po pripojení vytočiť volané číslo s medzinárodnou predvoľbou a po úspešnom spojení priamo telefonovať. Po každom volaní si môže na servere operátora skontrolovať stav svojho účtu, hovor sa započítava po sekundách. Ceny sú zväčša určené v niektorej z akceptovaných mien – napríklad v dolároch alebo markách. Pri výpočte celkovej ceny treba použiť kurz devíza stred v deň odpísania zaplatenej položky z účtu a pripočítať tarifu za lokálne pripojenie + započítavací impulz vo výške 1,50 Sk (cenu nezabudnite počítať vrátane DPH, telekomunikácie vo svojom cenníku operujú cenami pre koncového užívateľa bez DPH). Tarify jednotlivých operátorov sa odlišujú, zväčša však aj s lokálnymi poplatkami za pripojenie k internetu vychádzajú výhodnejšie, ako medzinárodný hovor prostredníctvom služieb Slovenských telekomunikácií.

Výhody

* prívetivý softvér a spoľahlivý hardvér

* zaujímavá cena hovorov

Nevýhody

* vysoké vstupné poplatky za nákup setu

* občasné výpadky signálu v špičke

Telefonovanie z domácností cez operátora

Princíp služby je ešte jednoduchší, ako telefonovanie cez NetPC Phone, no na Slovensku nie je príliš rozšírený. Zákazník si u operátora otvorí účet – väčšinou bez akýchkoľvek zriaďovacích poplatkov a bez nákladov na hardvér. Operátor poskytne zákazníkovi telefónne číslo prípojného uzla a kód PIN. Potom stačí jednoducho vytočiť pridelené číslo – podmienkou je telefón s aktívnou tónovou voľbou, zadať PIN a vytočiť volané číslo.

V skutočnosti sa užívateľ dovolá do automatizovaného systému, akejsi telekomunikačnej brány na internet, kde prostredníctvom prevodníkov operátor ďalej smeruje hovor cez svoje systémy na internete. Hovory sa zväčša účtujú po sekundách a operátor na svojej internetovej stránke zvykne uverejniť podrobný výpis hovorov so stavom účtu. Náklady na jeden telefonát treba vyrátať podobne, ako pri použití prístroja NetPC Phone. Tarifa operátora býva v tomto prípade uvedená v slovenských korunách, no k nej ešte treba započítať tarifu za uskutočnené miestne volanie a započítavací poplatok vo výške 1,50 Sk. V niektorých prípadoch môže mať operátor tarifu Slovenských telekomunikácií započítanú v cene, vtedy užívateľ volá bezplatné telefónne číslo s prefixom 0800. Typickým nositeľom takejto služby je napríklad Karta Marta.

Výhody

* jednoduchá obsluha

* žiadne zavádzacie poplatky

Nevýhody

* nezáujem operátorov poskytovať takéto služby verejnosti

* vyššia cena hovorov

Telefónia do firmy

Samozrejme, obojstranne najvýhodnejšia spolupráca panuje medzi operátorom a firmou. Každá spoločnosť totiž využíva telefóny ako jeden z hlavných komunikačných prostriedkov a čím väčšia spoločnosť je, tým väčšiu radosť z nej operátori majú. A v prípade, že ide o pobočku nadnárodnej zahraničnej spoločnosti, operátori zomierajú túžbou dostať ju pod svoje ochranné krídla, pretože väčšina jej telefonátov smeruje do zahraničnej centrály, prípadne na iné pobočky v zahraničí.

Princíp fungovania internetovej telefónie je veľmi podobný ako v predchádzajúcom prípade. Menšie spoločnosti využívajú služby prostredníctvom PIN kódu, pričom každý zamestnanec môže vlastniť svoj PIN kód a vedenie spoločnosti tak môže veľmi presne sledovať jeho zahraničné telefonáty. Väčšie spoločnosti, samozrejme, vyžadujú špeciálnu starostlivosť a aj špeciálne riešenia. Vtedy sa pripája pobočková telefónna ústredňa spoločnosti na pevnú linku vedúcu k operátorovi, pričom spojenie je trvalé a využiteľné kedykoľvek. Podľa typu sa pobočková ústredňa buď priamo naprogramuje, alebo operátor poskytne zákazníkovi svoje zariadenie umožňujúce prenos hlasu (resp. dát, na ktoré je hlas konvertovaný). Zamestnanci spoločnosti potom zväčša pred telefónnym číslom vytočia špeciálny kód, ktorý hovor presmeruje mimo siete Slovenských telekomunikácií na internet. Samozrejmosťou sú opäť podrobné mesačné výpisy, možnosť priebežného sledovania účtu, rozpisy hovorov podľa telefónnej klapky a sekundová tarifikácia.

Veľkí operátori tiež neposkytujú takýmto spôsobom iba telefonovanie do zahraničia, ale aj medzimestské volania na Slovensku s celkom výhodnými cenami. Spoločnosti s vyššími telefónnymi účtami za hovory do zahraničia (od približne 80 000 Sk mesačne) majú ďalšiu výhodu – operátor im zvykne celé technologické zariadenie prenajať zadarmo a dokonca zadarmo znáša aj náklady na prevádzku pevného pripojenia, ktoré napríklad pri podobnom pripojení na internet môžu predstavovať aj 50 000 Sk mesačne. Ak lukratívny klient sídli v oblasti, kde operátor nemá prípojný bod, zväčša neváha a na vlastné náklady ho vybuduje.

Zdvihnúť telefón a zavolať si do zahraničia je to najjednoduchšie, čo môžeme urobiť. Premýšľať však nad úsporou, podstúpiť počiatočné rozhodovanie a technické prispôsobenie telekomunikačnej štruktúry v spoločnosti sa však jednoznačne oplatí. Na Slovensku dnes pôsobí takmer desiatka spoločností, ktoré IP telefóniu poskytujú a toto konkurenčné prostredie prinieslo pre slovenského zákazníka zatiaľ samé výhody.

Operátori väčšinou nežiadajú žiadne poplatky za zriadenie služby, dokonca netrvajú na zmluve o poskytovaní služieb na určitý čas a ich prístup k zákazníkom milo prekvapí nejedného potenciálneho klienta.

Konkurencia tiež priniesla zaujímavé ceny, aj keď aj v tomto prípade platí známe pravidlo – dvakrát meraj a raz strihaj. Zákazník by si mal pred podpisom zmluvy riadne preveriť operátora, kvalitu jeho služieb a spoľahlivosť ich prevádzky. Operátora určite nevyberajte podľa ceny hovoru – tá totiž nemusí garantovať kvalitu služieb. Zaujímavejším kritériom hodnotenia môžu byť referencie operátora – napríklad ich súčasní klienti. Nuž a to najlepšie nakoniec – ak sa predsa len rozhodnete podstúpiť riziko ísť do niečoho nového, určite sa vám vaše rozhodnutie premietne vo firemných účtoch – úspora nákladov môže predstavovať až 60 percent.

Výhody

* úspora nákladov

* priebežné sledovanie nákladov

* sekundová tarifikácia

Nevýhody

* zásahy do telekomunikačnej štruktúry spoločnosti