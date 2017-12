Hollywoodske filmové štúdiá uprednostňujú Linux

15. aug 2001 o 11:01 TASR

New York 15. augusta (TASR) - Hollywood má novú vychádzajúcu hviezdu - operačný systém Linux. Filmové štúdiá sa zaujímajú o voľne dostupný Linux pre tvorbu špeciálnych efektov a animácií, čo pritiahlo pozornosť najväčších spoločností. Napríklad, International Business Machines Corp. (IBM) začne ponúkať balík Linux Digital Studio, ktorý pozostáva z terminálov, serverov a zariadení na ukladanie dát.

Ako informuje agentúra Reuters, systém už pomohol vytvoriť filmové hity ako Titanic či najnovší animovaný film Shrek a dokonca účinkuje vo filme AntiTrust, ktorý hovorí o programátoroch boujúcich proti softvérovému gigantu. Medzi známe mená, ktoré používajú Linux, patria Pixar Animation Studios Inc. (Toy Story) či štúdio špeciálnych efektov Georgea Lucasa Industrial Light and Magic.

Linux ponúka úsporu nákladov a potrebnú pružnosť, keďže je v podstatne bezplatne dostupný, umožňuje prístup k vnútornej štruktúre a úpravy funkcií. Systém je užitočný aj pri spájaní menších osobných počítačov do superpočítača pre náročné úlohy, napríklad, pri tvorbe trojrozmernej grafiky. Tento spôsob využili aj tvorcovia špeciálnych efektov vo filme Titanic.

Cesta IBM do Hollywoodu však nie je bez konkurencie. Spoločnosť SGI totiž zabezpečuje počítače pre špeciálne efekty od dní Jurassic Park a pred dvomi rokmi začala dodávať počítače s Linuxom. Servery a počítače s Linuxom priniesli úspech aj spoločnostiam Hewlett-Packard Co. a Sun Microsystems Inc.