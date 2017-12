Škodia nám mobily? Dočkáme sa jednoznačnej odpovede?

Každý piaty Slovák si denne dobrovoľne zohrieva svoj mozog asi o desatinu stupňa. Milióny obyvateľov pretelefonujú celé hodiny v automobiloch, vo výťahoch, na toaletách, v supermarketoch, na tenisových kurtoch a mobilom si tak ožarujú mozgové tkanivo.

15. aug 2001 o 7:47 EVA HRDINOVÁ

Mobilné telefóny dostávajú do rúk čoraz mladšie deti, čo môže byť pri častom používaní rizikové. Sú mobily v detských rukách potrebné alebo ide len o zvýšenie prestíže pred vrstovníkmi vynútenej dieťaťom? FOTO SME – JÁN KROŠLÁK

Pravidelne sa vystavujeme elektromagnetickému žiareniu a ešte za to platíme drahé peniaze.

Zaplatíme raz za našu nevídanú dostupnosť podlomeným zdravím?

Psychológovia jednoznačne varujú pred závislosťami tohto druhu na našej psychike. Objavujú sa už celkom nové názvy diagnóz - syndróm stáleho spojenia, SMS pacienti.

Lekári zatiaľ nevedia dať jednoznačnú odpoveď, ako môže žiarenie z mobilu poškodiť naše tkanivá či bunky.

Ekológovia tvrdia, že elektromagnetické vlnenie je novou formou techno-znečistenia, ktorá je porovnateľná so znečistením vzduchu, vody, potravín.

Právnici si mädlia ruky a tešia sa, kedy vypuknú súdne procesy.

Anglicko a Japonsko sa už rozhodli uvádzať na obale mobilných telefónov upozornenie, že „elektromagnetické vlnenie je škodlivé pre vaše zdravie“.

Varí sa náš mozog ako v mikrovlnke?

Vedci zaoberajúci sa elektromagnetickým žiarením tvrdia, že už po 20 minútach hovoru mobilným telefónom s výkonom 0,25 wattu stúpa teplota mozgového tkaniva o 0,1 stupňa Celzia. A to aj napriek tomu, že mozog je priebežne ochladzovaný pretekajúcou krvou. Vedecké výskumy tvrdia, že tepelný vplyv je už dokázaný. Podarilo sa ho zmerať a zistiť, že dochádza k lokálnemu ohriatiu mozgového tkaniva.

Mobilné telefóny, ktoré sa v súčasnosti predávajú, však môžu podľa európskej normy vydávať žiarenie až do dvoch wattov. Možno teda predpokladať, že ohriatie mozgu je vyššie.

„Ľudské telo si je schopné celkom dobre poradiť s celkovým ohriatím, napríklad pri horúčke, ale nikto zatiaľ nevie, čo s organizmom urobí zahriatie len niektorej jeho vnútornej časti,“ hovorí internista MUDr. Peter Szabo.

Vedci sa zhodujú, že elektromagnetické žiarenie môže mať aj netepelné účinky.

Ing. Juraj Roščak, odborník na elektromagnetické vlnenie zo Štátneho zdravotného ústavu nám na našu otázku odpovedal počas svojej dovolenky mobilným telefónom: „Elektromagnetické pole má tepelný a netepelný efekt. To, čo sa deje pri tepelnom, ako pri mikrovlne, vieme, ale čo sa deje pri tom netepelnom, to sú len hypotézy, to nikto nepotvrdil ani nevyvrátil. Netepelné vplyvy môžu byť potenciálne omnoho zhubnejšie. Patria medzi ne napríklad možné zmeny tkanív či samotných buniek.“

Experiment, ktorého dosah netušíme?

Mobilné telefóny sa prvý raz objavili v USA v roku 1984 a odvtedy sú zverejňované štúdie s protichodnými závermi. Jednoznačná odpoveď neexistuje. Neurológ MUDr. Ján Kamenec, ktorý mobil tiež používa, hovorí: „Či si to pripúšťame, alebo nie, je to veľký experiment na ľuďoch, pretože určitú mieru rizika nemožno dopredu vylúčiť.“ Tvrdenia, že môžu spôsobiť nádorové ochorenie mozgu, zatiaľ považuje za predčasné.

„Vedci vo svete pri pokusoch na zvieratách pozorovali poškodenie centrálnej nervovej sústavy a imunity. Nevylučujú, že by sa podobné postihnutie mohlo po dlhšom čase prejaviť u človeka.“

Budeme to vedieť do roku 2003?

Jeden z posledných výskumov v Nemecku na univerzite v Essene hovorí o tom, že mobilný telefon spôsobuje rakovinu oka.

Práve rakovina je najviac diskutovaným problémom, pretože dôkazy o tom, že mikrovlnné žiarenie podporuje rast i vznik rakoviny, už existujú. Jednoznačne nezodpovedanou otázkou zostáva, či má taký vplyv aj veľmi nízke žiarenie produkované mobilom.

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) už potvrdila, že mobilné telefóny sú ďalším rizikovým faktorom vzniku civilizačných chorôb. WHO spolupracuje s Medzinárodnou agentúrou pre výskum rakoviny na veľkej štúdii, ktorá by mala do roku 2003 odpovedať na tieto otázky.

Existuje v SR norma žiarenia?

Firmy predávajúce prístroje na znižovanie elektromagnetického žiarenia tvrdia, že Slovensko ešte stále nemá žiaden štandard týkajúci sa elektromagnetického vlnenia. Hygienici Štátneho zdravotného ústavu nám potvrdili, že normy existujú.

V Česku však začiatkom roku prijali celkom novú normu, podľa ktorej môže byť úroveň pohltenia elektromagnetického žiarenia hlavou maximálne dva watty na kilogram mozgového tkaniva. Existuje už podobná norma na Slovensku?

Ing. Juraj Roščak zo ŠZÚ tvrdí, že je to nešťastná norma: „Stretol som sa pred niekoľkými mesiacmi s českými kolegami. Majú hlavu v smútku, lebo majú problém, ako to stanovovať. Dali si limit, ktorý nevedia objektivizovať. Je lepšie sa poučiť z cudzích chýb, my teraz pripravujeme vyhlášku, ktorá sa nebude zaoberať špecifickou absorpciou. Vyhláška jednoznačne stanoví limit pre úroveň intenzity poľa, ktoré sa dá odmerať. Limity budú prakticky identické s EÚ.“ Nebezpečná hranica podľa európskych hygienických noriem je s hodnotou nad 2,1 W/kg, ak však pripustíme odborníkmi deklarovanú možnú odchýlku, sú to mobily s nameranými hodnotami nad 1,5 W/kg.

Odborníci: Najviac žiarenia je pri vytáčaní

V USA vlani zaviedli povinnosť zverejňovať hodnoty elektromagnetického žiarenia modelov na obale mobilného telefónu. Táto povinnosť existuje síce už dva roky, zmenou však je, že údaje budú dostupné aj širokej verejnosti.

Údaje sú uvádzané ako hodnota SAR (Specific Absorption Rate), ktorá udáva absorpciu energie ľudským telom vo wattoch na kilogram. Maximálny bezpečnostný limit je hodnota 2. Väčšina súčasných telefónov sa zmestí do rozpätia od 0,5 do 1,0.

Odborníci však upokojujú, že pri telefonovaní v správne postavenej sieti iba veľmi zriedka dosiahnete maximálnu úroveň vyžarovania.

Hodnota SAR je najvyššia pri vytáčaní čísla, po nadviazaní spojenia klesá.