Všetko žiari, no načo toľko riskovať

15. aug 2001 o 0:00

Pozerá vaše dieťa denne niekoľko hodín televízor? Zohrievate si jedlo v mikrovlnke? Sedíte za počítačom celý deň, za chrbtom máte kopírovací stroj? Je mobil vašou nevyhnutnou rekvizitou? Potom je isté, že okrem kozmického a horninového žiarenia, ktoré nedokážeme ovplyvniť, sa dobrovoľne denodenne vystavujete ďalšiemu žiareniu.

Naše telo nemá žiadne možnosti, ako nás varovať pred účinkami žiarenia.

Máme zmyslové orgány, ktoré nás varujú pred inými jedmi, ale pri dávkach žiarenia nás nevaruje nič. Necítime ho, nemôžeme ho ochutnať ani zavoňať.

Ing. Marko Füllop z oddelenia radiačnej hygieny Ústavu klinickej a preventívnej medicíny tvrdí, že žiareniu sa dnes síce nevyhneme, môžeme ho však minimalizovať. Nezapínať napríklad na niekoľko hodín denne televíznu obrazovku. Sú rodiny, kde beží televízor zapnutý ako zvuková kulisa po celý deň.

„Keby som mal urobiť rebríček, čo by sme mali a čo môžeme obmedzovať, tak je to žiarenie z farebných televízorov a počítačových obrazoviek. Čím dlhšie sú zapnuté a čím sedíte bližšie, tým dostanete väčšiu dávku.“ To platí aj pre telefonovanie z mobilných telefónov.

Vedci dokážu dnes už pomerne presne zmerať, koľko nám napríklad mobilný telefón vyžiari do hlavy tzv. EM emisí, teda elektromagnetického žiarenia, zatiaľ však nezodpovedali jednoznačne, čo to s nami raz urobí. Nech už je pravda akákoľvek, nie je dôvod riskovať viac, ako je nevyhnutné. Ako sa chrániť?