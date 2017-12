AOL a eBay budú propagovať aukčnú stránku na tlačených a televíznych médiách AOL

14. aug 2001 o 15:25 TASR

New York 14. augusta (TASR) - eBay Inc. a America Online (AOL) budú v rámci partnerskej dohody z roka propagovať elektronickú aukčnú stránku nielen na internete, ale aj na tlačených a televíznych médiách AOL. Podľa informácií agentúry Reuters, ide o časopisy "People," "Fortune" a "Time," spravodajské stanice TNT a TBS Superstation a elektronické siete CNN.com a People.com. Finančné podmienky projektu neboli zverejnené.

AOL uvádza, že aj naďalej bude slúžiť ako výlučný reklamný partner eBay, ktorý má 34 miliónov registrovaných užívateľov a v roku 1999 súhlasil so zaplatením 75 miliónov USD na propagáciu svojej aukčnej stránky u užívateľov AOL.