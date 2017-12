EuroTelu a Paegasu v ČR hrozí rekordná pokuta až 50 mil. Kč

14. aug 2001 o 14:12 TASR

Praha 14.augusta (TASR) - Najvyššiu pokutu vo svojej histórii, až 50 miliónov Kč, sa rozhodol český Úrad na ochranu hospodárskej súťaže (ÚOHS) dať EuroTelu a RadioMobilu za obmedzovanie konkurenta v ČR. Svojim zákazníkom, ktorí volali do najmladšej mobilnej siete Oskar, totiž účtovali vyššie ceny ako za hovory medzi sebou.

Pretože sa obe spoločnosti proti rozhodnutiu úradu z minulého týždňa odvolali, nechcú ich zástupcovia o presnej výške pokuty hovoriť. Pohybuje sa však podľa dobre informovaných zdrojov vo výške od 30 do 50 miliónov Kč. Najvyššia pokuta, ktorú úrad doteraz udelil, bola do 10 miliónov Kč. Informoval o tom český denník Mladá fronta Dnes.

"Pripravujeme odpoveď, v ktorej sa odvoláme proti princípu tohto rozhodnutia," povedal hovorca RadioMobilu Jiří Hájek. RadioMobil zákazníkom vo svojej sieti Paegas účtoval do jari tohto roka za minútu volania do Oskara o 1 Kč viac ako do siete EuroTelu. EuroTel bol na svojich klientov ešte prísnejší. Podľa druhu taríf platili až o 4 Kč za minútu volania do Oskara naviac.

Vo všetkých nových tarifách oboch spoločností je už volanie do ďalších mobilných sietí rovnako drahé. Avšak v pôvodných cenových programoch, ktoré stále ešte najmenej štvrtina z viac ako 4,5 milióna zákazníkov EuroTelu a RadioMobilu využíva, je minúta volania do Oskara drahšia ako do inej mobilnej siete.

O tom, či obe spoločnosti zmenia ceny aj u starých tarifných programov, zatiaľ vedenie firiem nerozhodlo.

(1 CZK = 1,263 SKK)

