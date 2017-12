Ako poslať veľký súbor e-mailom?

8. feb 2001 o 0:00

Ak potrebujete poslať e-mailom väčší súbor či viacero dokumentov, mali by ste sa ubezpečiť, že ich adresát aj bude môcť prijať. Ak sa napríklad pripája na internet cez modem, stiahnutie správy, ktorú ste vy z práce odoslali za pár krátkych minút, mu môže trvať viac než hodinu, prípadne sa mu vôbec nemusí podariť.

Najmä ak posielate textové dokumenty či tabuľky (Word, Excel), môžete kompresiou, ktorá zaberie pár sekúnd, zmenšiť veľkosť e-mailu skutočne výrazne, zväčša na menej ako pätinu pôvodnej veľkosti.

Kompresia súborov, ktoré už sú vo svojej podstate komprimované (obrázky vo formáte jpg, hudba mp3) ušetrí podstatne menej miesta (približne 10 percent), má však zmysel vtedy, ak posielate viacero súborov naraz - je totiž oveľa praktickejšie stiahnuť z e-mailu jeden archívny súbor a na počítači ho „rozbaliť“, než sťahovať množstvo súborov samostatne.

1. Nainštalujte si pakovací program. Poobzerajte sa v menu svojho počítača po programe (Win)ZIP alebo (Win)RAR. Ak ho na počítači ešte nemáte, choďte na webovú stránku www.winzip.com, kliknite na Download Evaluation Version a na ďalšej stránke na Download. Po výzve na stiahnutie súboru zvoľte Uložiť program na disk a počkajte, kým sa celý nahrá do vášho počítača. Program stiahnutý z takejto dôveryhodnej lokality (alebo z archívu programov, napr. download.cnet.com, www.download.com, www.tucows.com) by nemal obsahovať vírus, je však dobré zvyknúť si na to, že antivírusovým softvérom je nutné skontrolovať každý program stiahnutý z internetu ešte predtým, ako ho prvýkrát spustíte. Po otestovaní stiahnutého programu na prítomnosť vírusov spustite inštaláciu a riaďte sa pokynmi na obrazovke. Po skončení inštalácie program spustite.

2. Označte súbory, ktoré chcete poslať. Ak chcete vybrať viacero súborov a adresárov za sebou, stačí, ak kliknete na prvý, stlačíte SHIFT a kliknete na posledný. Individuálne môžete súbory označovať, ak budete držať stlačený kláves CTRL. Označené súbory preneste (tzv. drag&drop - ťahaj a pusť) do otvoreného okna programu WinZip. (Nad súbormi stlačte a držte ľavé tlačidlo myši, preneste kurzor nad WinZip a pustite tlačidlo myši.)

3. Vytvorte nový archív. V dialógovom okne, ktoré sa objaví, kliknite na New (vytvorenie nového zip-súboru) a zvoľte adresár, kam chcete zip-súbor uložiť (pravdepodobne ho po odoslaní vymažete, takže si ho môžete uložiť napríklad na plochu). V nastaveniach zvoľte maximálnu kompresiu a kliknite na Add - pridať súbory do archívu.

4. Súbory sa pridajú do archívu. Koniec operácie signalizuje zelené svetlo v pravom dolnom rohu okna. Po skončení kompresie uvidíte zoznam súborov v novom archíve, pri každom je okrem iného informácia, o koľko percent sa podarilo každý súbor skomprimovať (kolónka Ratio). Program WinZip môžete teraz zatvoriť.

5. Pridajte súbor do e-mailovej správy. Môžete ho preniesť myšou alebo v novej e-mailovej správe nájdite položku Vložiť súbor (Attachment). Pred odoslaním správy nezabudnite jej predmet (subject). Archívny súbor s príponou zip môžete po odoslaní vymazať. (tba)