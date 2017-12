Destiny na ceste k ISS

8. feb 2001 o 0:00

Na Kennedy Space Center na Floride sa začalo odpočítavanie štartu raketoplánu Atlantis, ktorý by v stredu o 22.11 SEČ mal odštartovať k medzinárodnej vesmírnej stanici ISS. Na palube raketoplánu je dlho očakávaný modul Destiny – hlavná zložka amerického laboratória pre ISS. Pôvodne mal Atlantis odštartovať už v polovici januára, NASA však štart odložila pre poruchy na káblových rozvodoch raketoplánu. Destiny váži 16 ton, je dlhý 8,5 metra a široký 4,3 metra. Laboratórium by po kompletizácii malo slúžiť na vedecké experimenty v podmienkach mikrogravitácie (ani vo výške, v ktorej sa ISS nachádza, teda takmer 400 km, nie je gravitácia nulová) – medicínske, inžinierske, biotechnologické, fyzikálne atď. Okrem toho bude Destiny slúžiť ako akési „nervové centrum“ stanice, v ktorom bude prebiehať jej riadenie, navigácia a distribúcia energie. „Je to jeden z najočakávanejších štartov raketoplánu,“ povedal pre BBC Ken Cockrell, kapitán posádky Atlantisu. Počas pripájania Destiny k ISS vystúpia astronauti trikrát do voľného kozmického priestoru. V súčasnosti je na stanici prvá stála posádka – Expedition One, ktorú tvorí jeden americký astronaut – veliteľ Bill Shepherd a dvaja ruskí kozmonauti Sergej Krikaľov a Jurij Gidzenko, ktorí prišli na ISS v novembri 2000. V marci ich vystrieda druhá posádka, ktorá už bude pracovať s Destiny.

Prvý astronaut – turista

Šesťdesiatročný americký businessman Dennis Tito, ktorý v minulosti pracoval pre NASA, by sa mal stať prvým pozemšťanom – turistom, ktorý poletí do vesmíru. 30. apríla by ho na medzinárodnú vesmírnu stanicu ISS mala vyniesť ruská raketa Sojuz, ktorá, zaparkovaná pri ISS, bude slúžiť zároveň aj ako záchranný čln v prípade nebezpečenstva. Tito by na ISS mal stráviť 10 dní a jeho letenka ho bude stáť 20 miliónov amerických dolárov (!). Momentálne sa kozmonaut – turista nachádza v Gagarinovom výcvikovom stredisku blízko Moskvy, odkiaľ sa presunie do amerického Houstonu. Jeho štart do vesmíru nedávno skomplikovala hospitalizácia v dôsledku pneumónie. Lekári však tvrdia, že Tito je už v poriadku a štart nie je ohrozený. Tito poletí v apríli spolu s dvoma ruskými kozmonautmi Talgatom Musabajevom a Jurijom Baturinom. Tito najprv plánoval svoj vesmírny výlet na dožívajúci ruský Mir. Ten sa však Rusi rozhodli na jar tohoto roku „zhodiť“ z obežnej dráhy do Tichého oceánu. (mse)