65 rád, ako vyrobiť zlú webovú stránku

Nečítajte žiadne príručky, inštrukcie, odpovede na najčastejšie kladené otázky, a súbory Readme o výrobe HTML. Je to strata času. V diskusných skupinách a ...

13. aug 2001 o 9:19 Natalia Ewiaková (Viac nájdete v poslednom vydaní časopisu CDTIP.)

1) Nečítajte žiadne príručky, inštrukcie, odpovede na najčastejšie kladené otázky, a súbory Readme o výrobe HTML. Je to strata času. V diskusných skupinách a fórach nájdete vždy množstvo kompetentných ľudí, ktorí s veľkou dávkou trpezlivosti budú donekonečna odpovedať na tie isté otázky. A úplne zadarmo!

2) Používajte vždy najnovšie tagy, na ktoré reagujú len najnovšie browsery. To je dôležité najmä vtedy, ak sa informácie, ktoré ponúkate, majú dostať k širokému publiku. Len tak si všetci zaobstarajú najnovšie betabrowsery a vývoj bude napredovať.

3) Privítajte návštevníkov na vašej krásnej stránke plnej rámcov. Zabudnite na komplikované <NOFRAME> oblasti, ktoré návštevníka len zbytočne zmätú. Kto neovláda výrobu rámcov, nech si zaobstará aspoň vhodný browser.

4) Umiestnite na vašej stránke čo najviac podľa možností animovaných tlačidiel. Tie nalinkujte na stránky s rôznymi browsermi, cez ktoré sa vaša stránka dá čo najlepšie sledovať. Tým dokážete, ako sa na scéne vyznáte. Link nezabudnite pridať na hlavnú stránku firmy namiesto nastránku, odkiaľ možno program stiahnuť. Návštevník vám bude vďačný, že sa môže preklikať cez množstvo zoznamov, pokým si konečne bude môcť stiahnuť browser podľa svojej predstavy.

5) Používajte veľa čo najväčších obrázkov. Tak si nebude musieť kaziť oči na maličkých obrázkoch ani človek s okuliarmi a vy môžete naplno prezentovať váš grafický talent. Navyše tak vyviniete nátlak na všetkých zúčastnených, aby sa postarali o výkonnejšie a rýchlejšie pripojenie na internet. Grafiku zásadne komprimujte čo najmenej, pretože návštevník má právo dostať plnú kvalitu. A kvôli tomu je každý surfer ochotný obetovať kopu času.

6) Na navigáciu používajte vždy veľké klikateľné obrázky a neponúkajte linky aj ako text. Text iba narúša vašu namáhavú tvorbu a návštevník vašej stránky by sa kliknutím na textový link dostal náhodou ďalej skôr, než sa natiahne grafika. Na každej strane by mal tvoriť navigáciu jeden celkom nový a čo najväčší (alebo aspoň trochu pozmenený) klikateľný obrázok. Ak vytvoríte úvodnú stránku iba s klikateľným obrázkom bez riadku textu, môžete pridať grafický link na textovú verziu. Ukážete dobrú vôľu a to stačí. Je podstatné, že textové browsery alebo browsery s vypnutým grafickým zobrazovaním link neukážu a ani sa nebude dať naň kliknúť.

7) Vsaďte toľko animovaných gifov a java appletov, ako je len možné. Sieť deprimuje človeka svojou statickou prezentáciou. Dodajte svojim stránkam trochu pohybu. Čím viac vecí možno vidieť zároveň, tým lepšie.

8) Celkom hore na pravej strane musí byť umiestnený, podľa možností animovaný, symbol staveniska. Návštevníka musíte čo najskôr upozorniť na to, že vaša stránka je „Under Construction“ a stále bude obmieňaná. To je na nete úplne nezvyčajné.

9) Stavový riadok browsera je úžasné miesto na umiestnenie dodatočných informácii, ktoré sa nedostanú na stránku. Existuje toľko javascriptov. Pekné dlhý posúvajúci sa text ponúkne návštevníkovi informácie rovno a bez okľúk. Kto by chcel vedieť či a ako dlho sa bude stránka naťahovať alebo aká je URL odkazu, ponad ktorý sa pohybuje myšou? Nikto.

10) Zjednodušte navigáciu v dokumente tým, že budete ignorovať interné linky. Na listovanie nakoniec existujú vstavané pekne formované tlačidlá browseru, na posúvanie stránky poslúži rovnomenná sériová lišta napravo. Načo čitateľa zmiasť internými linkami, ako napríklad „späť na začiatok stránky“?

11) Pri odkazoch na obrázky vynechajte údaje o výške, šírke a o alternatívnom texte v tagu <IMG>. Obrázok vie sám, aký je veľký a vy si môžete uľahčiť prácu. Tak bude HTML dokument kompaktnejší a natiahne sa rýchlejšie. A po druhé - v Netscape budú programátori nútení konečne nechať fungovať javascript bez otravného <WIDTH=...>a < HEIGHT=...>. A potretie váš text bude pekne zhustený a ak sa bude v ňom ležiaca grafika naťahovať, celkom vtipne od seba odskočí.

12) Predovšetkým pri obrázkoch, ktoré slúžia ako odkazy je enormne dôležité vynechať údaj <ALT=...> (zobrazí sa, ak sa obrázok nenatiahne, no to však bezpochyby viete). Inak by niekto mohol kliknúť na tlačidlo, ktoré ešte nie natiahnuté a celá vaša práca na tomto tlačidle by bola zbytočná!

13) Používajte čo najviac bláznivých nápadov, trikov a rámce (frames). Pozorovateľ nedostane komplexy z toho, že sa nevie koncentrovať na jednu vec. Môže si tak vychutnať všetko naraz.

14) Vysoký počet čo najkomplikovanejších rámcov s krížovými odkazmi so stálym načítavaním dokazuje všetkým návštevníkom ako ovládate komplexný predmet. Ako webdizajnér dostanete veľa ponúk.

15) Pri rámcoch používajte tag <NORESIZE>. Je totálna drzosť od návštevníkov, keď si myslia, že môžu zmeniť geniálne rozlíšenie dané autorom. Koniec-koncov si tým predsa autor niečo sleduje. Každý si je na vine sám, keď pracuje s predpotopnými 14-palcovými monitormi a tak nevidí celú stránku v okne alebo musí ju riadok za riadkom posúvať.

16) Pri dôležitých výpovediach používajte čo najviac (!) výkričníkov!!! Iba tak (!) dosiahnete, že nikto tieto dôležité výpovede nikdy neprehliadne!!!!!

17) Text musí blikať, aby si ho niekto prečítal. V každom odseku by malo aspoň jedno slovo alebo jeden riadok upozorňovať na seba blikaním. Aj klikanie na linky uľahčíte ich blikaním.

18) Píšte vždy len pre určitý browser; nikdy ale neprezraďte pre ktorý. Tak si získate priateľov interaktívneho konania, ktorý si cenia vedomé rozlúštenie inkompatibilít a často vás preto navštívia.

19) Používajte pokojne grafiku, fotky, javascripty a applety z iných stránok a nerozmýšľajte nad autorskými právami. Copyright je len pre trapošov, ktorí nevedia, čo je in. Linky na použité zdroje vás môžu nechať chladnými. Koho zaujímajú?

20) Navrhujte vždy pre pevne dané rozlíšenie obrazovky. Najlepšie pre 1280 x 1024. Budete mať voľný priestor pre tvorbu. Neberte do úvahy nad ľuďmi, ktorí majú menšie obrazovky. Týchto je veľmi málo, a okrem toho existuje možnosť horizontálneho posúvania obrazu.

21) Využívajte často horizontálne posúvanie obrazu. Tento zvláštny, z nepochopiteľných dôvodov naozaj zriedkavý spôsob rozdelenia obrazovky pozorovateľa hneď pritiahne. Čím častejšie sa čitateľ posúva v texte, tým je to pre neho väčšia výzva, väčšia radosť.

22) Skryte obsahovú a logickú štruktúru vašich stránok. Nič návštevníka nezmätie tak ako jasný koncept. Internet je predsa chaotický a neštrukturovaný. Tomu sa nemôžte vzpierať.

23) Ak pripájate stranu s odkazmi, prekvapte svojich návštevníkov linkami na vyhľadávače ako AltaVista a Yahoo. Tie poznajú máloktorí a budú vám vďační za pomoc pri orientácii. Alebo ešte lepšie, umiestnite linky hneď na úvodnú stránku úplne hore. Zmyslom vašej stránky je predsa hneď prejsť k vyhľadávačom.

24) Vaše interné linky majú byť čo najnenápadnejšie a najzáhadnejšie. Prekvapujúce odkazy pridávajú stránke na atraktivite.

25) Pripojte obrovské dokumenty, ktoré potrebujú dlhý čas na stiahnutie. A neupozornite na to, že za odkazom sa skrýva obsažný dokument. Tak by ste ukradli návštevníkovi radosť z nepodareného downloadu.

26) Pri každej príležitosti používajte mnoho rozlične veľkých a farebných typov písma. Čitateľnosť sa tým enormne zlepší, vy dosiahnete väčšiu pozornosť, viac čitateľov, ktorí sa radi dajú inšpirovať tým, aké všetky farby ešte existujú. A keď písmo bude ešte aj blikať, ich radosť bude nekonečná.

27) Alebo naopak, vykašlite sa úplne na farby. Pekná harmonická šedá so svietiacim čiernym písmom ponúkne kontrast k ostatným krikľavofarebným stránkam na nete. Vynechať môžete aj formát, odseky, členiace body a delenia. Nie je nič krajšie ako starostlivo pripravený blok textu s 927 riadkami.

28) Vytvorte monochromatické stránky. Šedé písmo na čiernom podklade dôkladne precvičí zrak návštevníkov vašej stránky. Aj linky prispôsobte farbe pozadia. Oční lekári vašich návštevníkov vám budú isto úprimne a nezištne vďační.

29) Použite peknú bielo-šedú tapetu so vzorom hrubého vlákna ako pozadie stránky. Alebo sa dajte inšpirovať tapetou vo vašej obývačke. Také niečo nemá každý. Všetci sa budú na vašej stránke hneď cítiť ako doma. Alebo naopak, použite divokú, psychedelickú kompozíciu; sedemdesiate roky sú predsa práve in...

30) Vašu webovú stránku nikdy netestujte offline. Oznámenie chyby cez popup-okná pri javascripte a chýbajúcich obrázkoch má svojský estetický pôvab, ktorý svojim návštevníkom nemôžete odoprieť. Nemusíte kontrolovať ani interné a externé linky. Surferi vás na ne sami upozornia mailom.

31) Ak distribuujete vaše stránky na CD alebo diskete, nemusíte sa starať o vsadené obrázky. Oznam „tu chýba obrázok“ človek tak často nevidí, a tak sa všetci potešia, že si ho môžu vychutnať. A popritom ušetríte miesto na nosiči, čo je veľmi dôležité pri obmedzenej kapacite CD.

32) Nazývajte súbory raz malými, raz veľkými písmenami. V systéme Windows to máte úplne ľahké, veľké a malé písmo pri názvoch súborov nerozlišujú a linky fungujú bezchybne. Používateľom systému Unix/Linux však pripravujú radosť z opravovania nefungujúcich linkov, keďže Unix/Linux rozlišuje medzi malými a veľkými písmenami v názvoch súboru. Získate mnohých priateľov, však linuxáci radi vyvíjajú programy a píšu na počítači. Rovnakú radosť môžete spôsobiť aj používateľom iných systémov, ak váš projekt uložíte na unixový server. A to sú skoro všetky.

33) Na každý negatívny komentár k vašej stránke odpovedajte bez pochopenia. Za zlé zobrazenie alebo fungovanie vašej stránky je zodpovedný softvér používateľa. Navyše spochybnite jeho kompetenciu vo veciach internetu, počítačov a života vôbec. Alebo mu hneď pošlite nenávistný mail - všetci sú predsa idioti...

34) Alebo naopak, vynechajte e-mailový kontakt na seba. Tým demonštrujete, s akou istotou a samozrejmosťou pokladáte svoje stránky za kvalitné. Kto dnes potrebuje spätnú väzbu?

35) Vynechajte metainformácie v záhlaví. Tie sa neukážu. Vyhľadávače, ktoré indexujú prvých 200 znakov dokumentu a prezentujú ich ako výsledok vyhľadávania, vás nenájdu. Hľadajúci tak hneď vie, že vaša stránka je dielom profíka a hneď sa skočí na vašu stránku.

36) Umiestnite hore na vašu stránku počítadlo návštevníkov. Hlavne počítadlá s grafickými číslami potrebujú len „chvíľku“, aby ukázali nový stav počítadla. Ďalšia načítanie stránky sa tým riadne spomalí alebo úplne zastaví. Návštevník si zatiaľ môže pekne pomeditovať a hneď na začiatku dostane informáciu, ktorá ho isto najviac zaujíma.

37) Na úvodnú stránku umiestnite pekný, krikľavo farebný veľký obrázok. Je jedno, aký to bude obrázok, najlepšie však bude, ak s obsahom vašej stránky nebude mať nič spoločné. Môžete pridať malú poznámku, kam má surfer kliknuť, aby sa dostal ďalej, ale nemusíte. Kto to nezistí sám, nemá čo na internete hľadať. Tento spôsob výroby internetových stránok obľubujú hlavne reklamné agentúry, grafici a umelecké vysoké školy. A to sú napokon predsa profíci. Takže opakujme po nich!

38) Ak niektoré časti vašej stránky nie sú hotové, nemusíte sa s tým ihneď priznávať. Je oveľa zaujímavejšie, ak surfer sám zistí, že za každým tlačidlom je tá istá stránka s textom „ešte nie som hotová“. Ak chcete návštevníkov dodatočne potešiť, vytvorte stránku tak náročne, aby až po sťahovaní bujnej grafiky zistili, že sa na stránke pracuje.

39) Pri každej príležitosti zdôraznite, že ponúkate čosi jedinečné a „iné“. Inak si to nik nevšimne.

40) Vytvorte dokumenty bez jediného textového riadku. Takto sa môžete vykašľať na jazyk HTML a graficky sa vyžiť.

41) Pravopis tiež nie je podstatný. Ak nie ste si istí, ako sa slovo správne píše, napíšte ho jednoducho tak, ako ho vyslovujete. Slovníky sú out. Ak vás za to niekto napadne, viď tip č.33.

42) Na nič nezabudnite, ani na svoje straaašne zaujímavejšie záľuby, číslo topánok vašej priateľky, farbu koberca v obývačke a pod. Môžete byť pyšný na takéto informácie.

43) Vložte celú veľkú stránku do jednej jedinej tabuľky. Tým nedosiahnete len pekné formátovanie s elegantnými okrajmi, ale návštevníkovi umožnite chvíľku voľna, pretože obsah tabuľky sa ukáže až vtedy, keď je celá tabuľka natiahnutá.

44) Zjednoťte farby linkov. Zadefinujte identicky parametre <LINK> a <VLINK> v tagu Body, ktoré určujú farbu linkov vo vašom dokumente HTML. Dosiahnete tak jednotný výzor a ponúknete návštevníkom malý tréning mozgu: musia si pamätať kam už klikli. Používateľ sa ocitá stále na tých istých stránkach a zapamätá si skôr ich obsah. Ešte lepšie tento efekt dosiahnete, ak zadefinujete rovnakú farbu textu a linkov.

45) Skrývajte zásadne celú adresu zobrazeného dokumentu na webe za rámce tak, aby sa nezobrazila. Dôležité je to predovšetkým pri dokumentoch na stiahnutie alebo pri stránkach s trvalým obsahom. Dostanete veľa pošty, keďže každý, kto si váš dokument uložil, alebo vytlačil, pošle vám mail a bude sa pýtať, kde je aktuálna verzia stránky.

46) Upozornite návštevníka, na ktorý font si ma nastaviť browser, aby mohol obdivovať vaše stránky.

47) Vytvorte dynamiku stálym dodatočným naťahovaním. Predovšetkým pri použití rámcov môžete docieliť úžasne efekty, keď naplníte a meníte jednotlivé okná rôznymi stránkami, obsahmi, obrázkami, animáciami, JavaAppletmi a farbami. Dosiahnete kvalitu vysokohodnotných televíznych programov, ktoré diváci stále prepínajú.

48) Ignorujte štandardnú paletu farieb, ktorou disponujú browsery, predovšetkým Netscape. Prečo zobraziť obrázok v rovnakej kvalite iba s 256 farbami, keď to ide pri plnej farebnej hĺbke?

49) Vložte cudzie stránky do vlastného rámca. Tak môžete úplne kontrolovať ďalšiu cestu surfera a zdržíte ho na svojich stránkach. Adresa novej stránky sa neukáže a aj rozdelenie cudzej stránky sa prispôsobí vďaka HTML tej vašej. Zmiešaním farieb a kompozície stránok môžete vytvoriť zaujímavý výsledok.

50) Ohláste vopred aktualizáciu obsahu vašej stránky a určite jej presný termín. V tomto čase sa návštevnosť vašej stránky enormne zvýši. Na veľkú aktualizáciu sa pritom môžete vykašľať - opravte napríklad len preklepy alebo na stránku pripíšte jednu vetičku. Tak vzbudíte dojem, že ste stále zamestnaný a ľudia sa prídu pozrieť ešte raz.

51) Keď chcete prezentovať svoju novú stránku, či už vo fóre, cez mailing list alebo cez diskusnú skupinu, napíšte iba: “Nová, perfektná stránka. Navštívte ma!“ bez informácii o obsahu. Na nete je tak málo stránok, že každý sa hneď príde pozrieť.

52) Cvičte sa vo výrobe cookies. Cookies používajú rôzni autori web stránok, aby uložili nastavenia používateľa. Ak chcete používať cookies, tak nech ich je veľa. Kto sa nepoteší tomu, keď pri kliknutí na každé políčko stránky sa objaví otázka, či akceptujete cookie?

53) Potešte kryptológov a lúštiteľov medzi vašimi návštevníkmi tým, že názvy zoznamov a súborov obohatíte o pestré, zmysluplné kombinácie číslic a písmen: http:www.frlx.com/grflb5w/drc3K1/zrRrtOr/fL2bsL.htm. Človek hneď vie, o čo ide.

54) Preferujte prekvapenia v zobrazovaní obrázkov. Kto očakáva za obrázkom veľkosti 50x50 bodov súbor veľký 320 kB, pričom obrázok je zmenšený iba pomocou triku tagov WIDTH a HEIGHT? Používateľ má veľa výhod: je prekvapený. S vašou pomocou využije kapacitu svojho veľkého harddisku. A, samozrejme, naplno využije svoje pripojenie na internet.

55) V názvoch súborov používajte minimálne 9 znakov. Tak zabránite tomu, aby sa používatelia predpotopných operačných systémov zmocnili vašich informácií a čítali ich v pokoji offline. To platí hlavne o produktoch ponúknutých na stiahnutie. DOS používa formát 8.3, ktorý zobrazuje názvy súborov dlhé maximálne 8 znakov. Povedzte, môže dnes normálny človek používať DOS?

56) Všetky odkazy na vašej stránke naprogramujte tak, aby sa otvárali v novom okne. Surferi budú výskať nadšením.

57) Namiesto titulku v tagu <TITLE> udajte ešte raz názov vášho dokumentu alebo použite zakódované, interné označenia. Tak dokážete, aké máte abstraktné myslenie. Ani vyhľadávače, ktoré indexujú názvy, sa nevyhnú toľkej abstrakcii. Názov bude aj medzi bookmarkami. O jeden dôvod viac, prečo pomenovať dokumenty veľavýznamne „Index“!

58) Dôkladne okomentujte vaše stránky. Každý odsek, ešte lepšie každý jeden tag by mal obsahovať <!-Komentar->. Tak budete vedieť aj zajtra, čo ste robili dnes a návštevník radostne vzrušený smie uhádnuť nepomer ukázaného textu k veľkosti súboru a času potrebného na stiahnutie.

59) Používajte pokojne doplnky ako <meta name=“autor“ content=“jasomtobol!“>, ktoré neprečíta žiaden browser, ani nikto iný, no to vaši návštevníci nevedia.

60) Nahustite čo najviac textu na jednu stránku. Najlepšie by bolo zmenšiť písmo o 2-3 body. Tým získate voľné miesto a elegantnejšia typografia.

61) Predpíšte vašim návštevníkom, akú veľkosť okna by si mali na svojom browseri nastaviť. Čím väčšie, tým lepšie, aj keď by to monitor nepodporoval. Však ste si so stránkou dali prácu. Ako by ste prišli k tomu, aby sa na ňu pozeralo hociako...

62) Ak sa vám podarilo na úvodnú stránku veľké logo presadiť, nezabúdajte na to, že by malo byť aspoň trocha animované. Spodná hranica pre veľkosť súboru je 150 kB. Veľké súbory spomalia systém používateľa a ten má čas vychutnať si vaše umenie.

63) Každý multimediálne vybavený surfer sa teší, keď ho na vašej stránke privíta veselá melódia. A rád si na tú hudbu aj zopár minút počká.

64) Ak sa rozhodnete presídliť stránku, nezanechajte na pôvodnej adrese žiaden odkaz alebo nechajte na nej chybný odkaz. Ľudia sa majú naučiť pracovať s vyhľadávačmi. Keď sa urobíte vzácnym, vystupňujete túžbu surferov navštíviť vašu stránku.

65) Ak budete vypúšťať múdre hlášky v 70bodovom písme, napíšte ich všetky za seba do jedného dokumentu. Koho zaujíma, aký veľký bude?