Mikróby odolávajú antibiotikám

Rezistencia mikroorganizmov na antibiotiká sa v období rokov 1995-1998 zvýšila takmer o tretinu, hovorí štúdia uverejnená v najnovšom vydaní časopisu New England Journal of Medicine. Vedci varujú, že nerozvážne používanie antibiotík môže viesť k nepredvíd

8. feb 2001 o 0:00

ateľným epidémiám, keďže choroboplodné mikróby sa stávajú čoraz odolnejšie. Vedci sa v štúdii zamerali na baktériu Streptococcus pneumoniae, ktorá napríklad spôsobuje meningitídu alebo zápal stredného ucha. Tento mikroorganizmus je dnes oveľa odolnejší k antibiotickej liečbe ako v minulosti, čo si u pacientov vyžaduje zvýšené dávky alebo silnejšie druhy antibiotík. Napríklad u 14 percent pacientov, ktorí boli v roku 1998 infikovaní týmto streptokokom, nefungovali klasické antibiotiká. V roku 1995 to bolo len u 9 percent pacientov. Okrem nerozvážnej liečby u ľudí je nemenej závažným problémom aj pridávanie antibiotík do potravy pre zvieratá, predovšetkým dobytku. „Riešením – u ľudí aj zvierat – by mohlo byť očkovanie,“ hovorí Richard Wenzel a Michael Edmond z Virginia Commonwealth University v americkom Richmonde.