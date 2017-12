Spoločnosť Siemens nemá žiadne oficiálne vyhlásenie o obvinení z korupcie

Bratislava 10. augusta (TASR) - Spoločnosť Siemens Business Service (SBS) doteraz nedostala z oficiálnych zdrojov žiadne informácie, ktoré by jej umožnili zaujať vecné stanovisko k obvineniam z korupcie.

10. aug 2001 o 18:10

"V slovenských médiách sa od 31. júla rozšírili informácie, ktoré spájajú spoločnosť SBS s korupciou vo verejnej súťaži na realizáciu projektu Štátnej pokladnice. Okrem týchto informácií nemá spoločnosť SBS k dispozícii žiadne oficiálne vyhlásenie," uvádza sa vo vyhlásení SBS, ktoré TASR poskytol manažér firmy pre vzťahy s verejnosťou Martin Szabó. SBS sa zúčastnila na verejnej súťaži na realizáciu projektu Štátnej pokladnice, ktorého hlavným cieľom je centralizácia všetkých finančných transakcií orgánov štátnej správy, sociálneho zabezpečenia a ostaných verejných inštitúcií pod kontrolu Ministerstva financií (MF) SR. V pondelok 30. júla 2001, teda deň pred rozhodnutím výberovej komisie, bolo výberové konanie na projekt Štátnej pokladnice pozastavené. Ako je uvedené vo vyhlásení firmy, okrem oznámenia o prerušení výberového konania nemá SBS v súčasnosti k dispozícii žiadne informácie z oficiálnych kruhov.

"Zamestnanci SBS sú povinní konať v rámci zákona, pričom tieto povinnosti sa samozrejme vzťahujú aj na predpisy týkajúce sa boja proti korupcii. Okrem toho interné smernice spoločnosti zakazujú zamestnancom spoločnosti zadovážiť si neoprávnené výhody alebo takéto výhody poskytnúť iným... Na prípadné porušenie uvedených smerníc bude spoločnosť SBS reagovať rozhodným spôsobom," hovorí správa SBS.

Projekt Štátnej pokladnice v objeme okolo jednej miliardy Sk patrí medzi najväčšie projekty v oblasti informačných technológií v rámci verejnej správy na Slovensku, pričom jeho hlavným pozitívom je modernizácia systému správy verejných financií. V prvej etape by mal systém slúžiť okolo 3 000 užívateľom, neskôr by sa ich počet mal zvýšiť až na 7 000. V kvalifikačnom predkole sa do výberového konania kvalifikovali tri spoločnosti, pričom do záverečného kola boli pripustené iba dve firmy, pretože tretí uchádzač predložil ponuku neskoro. "SBS je presvedčená, že predložila najlepšie riešenie a chce sa stať víťazom výberového konania," píše sa v závere vyhlásenia.