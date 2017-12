Sťahovanie Zeme na bezpečnejšiu dráhu

8. feb 2001 o 0:00

O niekoľko miliárd rokov (možno už o jednu) naša materská hviezda Slnko začne prudko zvyšovať svoju jasnosť. Keby Zem zostala na súčasnej obežnej dráhe, v dôsledku zvýšenia teploty by na nej zanikol všetok život, tvrdia vedci. Riešením je „odsťahovať“ našu planétu na vzdialenejšiu obežnú dráhu. Postup takéhoto vesmírneho sťahovania je až prekvapujúco jednoduchý, hovoria astronómovia Don Korycansky z Kalifornskej univerzity, Gregory Laughlin z NASA a Fred Adams z Michiganskej univerzity. Na odsunutie Zeme na bezpečnejšiu dráhu sa využije efekt tzv. gravitačného praku, ktorý už dnes udeľuje obrovské rýchlosti sondám, ktoré smerujú k vzdialeným planétam Slnečnej sústavy (sonda je vymrštená gravitačným poľom planéty, okolo ktorej práve prelieta). V prípade sťahovania Zeme navrhujú astronómovia využiť na tento účel veľké asteroidy, ktorých je v okolí našej planéty dostatok. Na tento gigantický experiment je potrebný asteroid s priemerom 100 kilometrov. Jeho dráhu by budúci pozemšťania presmerovali tak, aby prechádzala v tesnej blízkosti Zeme. Počas preletu by asteroid „odovzdal“ časť svojej orbitálnej energie Zemi. Potom by sa asteroid nasmeroval k Jupiteru – najväčšej planéte Slnečnej sústavy – aby od neho naopak novú energiu získal. Celý proces by sa mohol niekoľkokrát zopakovať, až by Zem získala dostatok energie na svoj presun. Pomocou tejto jednoduchej (a už dnes dostupnej) techniky budú môcť naši potomkovia doslova „prestavať“ Slnečnú sústavu; manipulovať s planétami a ich mesiacmi podľa potreby. Súčasné modely vývoja hviezd naznačujú, že už o jednu miliardu rokov bude Slnko o 10 percent (a o tri miliardy dokonca o 40 percent) jasnejšie, ako je dnes, čo spôsobí na Zemi obrovské klimatické zmeny, úplne znemožňujúce život na nej. Keby naša planéta zostala na dnešnej obežnej dráhe, udialo by sa na nej niečo podobné ako dnes na Venuši (obrovský tlak a teplota, jedovatá atmosféra…). Je možné, že pomocou metódy „sťahovania planét“ by raz, v ďalekej budúcnosti, bolo možné „dotiahnuť“ Mars alebo iné planéty či mesiace do obývateľnejšej zóny.

(SciTech.5D)