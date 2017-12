Slovensko chce tretieho operátora, lákadlom je UMTS

Rozšírenie mobilnej komunikácie

BRATISLAVA - Slovensko sa pripravuje na ďalší, v poradí už tretí pokus o prilákanie nového mobilného operátora na trh. „Slovensko tretieho operátora potrebuje, trhový priestor tu jednoznačne je a je to aj odporúčanie Európskej únie. Odhodlali sme sa na ďalšiu, už možno poslednú možnosť. Ak sa nám nového operátora podarí vybrať v priebehu polroka, je reálne, aby začal prevádzku v druhom polroku 2002. Neočakávame extrémny záujem, keďže sú tu silne etablovaní dvaja operátori a investície telekomunikačných spoločností sa vo všeobecnosti redukujú,“ povedal pre SME štátny tajomník Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR Dušan Faktor. Najbližší polrok je podľa neho poslednou možnosťou, keď je reálne prilákať ďalšieho operátora.

Ministerstvo preto pripravilo balík, ktorý by mohol byť pre prípadného záujemcu atraktívny. Ponúkne mu spolu licencie na pásmo GSM 900, GSM 1800 aj licenciu na prevádzkovanie UMTS. „Keby sme do balíka nezaradili aj UMTS, záujem o vstup na trh by bol otázny, pretože technológia GSM je už za horizontom svojej ekonomickej využiteľnosti. Zatiaľ sa pomerne úspešne drží aj preto, že UMTS sa ešte komerčne nespustila,“ povedal Faktor.

Zo samotného predaja licencií GSM by teda vláda príliš nezískala. V súčasnej situácii je však podľa Faktora na Slovensku nepredajná aj samotná licencia UMTS. „Aspoň za akceptovateľnú sumu nie.“ Takouto sumou je podľa neho jedna až dve miliardy korún, s ktorými počíta aj vláda do štátneho rozpočtu. Akákoľvek suma z tohto intervalu je akceptovateľná. Pokiaľ by sa tento cieľ nenaplnil, vyhradzujeme si právo licenciu neudeliť a počkať,“ uviedol.

Výber nového operátora bude prebiehať formou „súťaže krásy“, teda podľa vopred stanovených kritérií. Podľa Faktora bude rozhodujúca ponúkaná cena a tiež rýchlosť spustenia prevádzky či rozsah pokrytia. Na margo sumy 6,7 miliardy českých korún, za ktorú sa v týchto dňoch snaží predať operátorom EuroTel a radiomobil licencie UMTS česká vláda, povedal: „V českom rozpočte je plánovaný predaj štyroch licencií po päť miliárd, je však otázne, či je to reálne.“

Paradoxne zatiaľ jediným záujemcom o vstup na slovenský trh je český operátor Oskar, ktorý sa k ponuke v Čechách postavil zdržanlivo.

Okrem licencie UMTS, ponúkanej ako lákadlo pre nového operátora, chce vláda predať ešte ďalšie dve licencie pre existujúcich operátorov Globtel a EuroTel, čo s nimi bolo dohodnuté vopred, už pri vstupe na trh.

Na spustenie prevádzky UMTS na Slovensku je v prvom rade potrebné uvoľnenie frekvenčných pásem, ktoré sú v súčasnosti obsadené zložkami obrany. Ministerstvo dopravy sa už s rezortom obrany dohodlo na harmonograme ich postupného uvoľňovania a začiatkom mája materiál schválila aj vláda. Harmonogram je navrhnutý tak, aby bolo možné poskytovať služby UMTS na Slovensku od druhej polovice roku 2003. Podľa informácií zverejnených Svetovou asociáciou operátorov GSM sa v rámci Európy licencie predali alebo sa o ich udelení uvažuje spolu v 25 krajinách.

Licencie na prevádzku UMTS sa podľa doterajších skúseností vo svete udeľujú formou aukcie alebo výberovým konaním typu „súťaž krásy“.

TOMÁŠ KURTANSKÝ