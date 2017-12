Vírusy: slovenskí užívatelia sú nepoučiteľní

Slovensko je v posledných týždňoch opäť zahltené vírusom. Keď chceme situáciu zhodnotiť nekriticky, musíme uznať, že podobný problém majú všetky krajiny sveta, predovšetkým USA. Najnovší počítačový vírus W32/SIRCAM totiž napadol milióny počítačov a spôsob

9. aug 2001 o 0:00 MARIÁN PAVELAutor je šéfredaktor časopisu o internete CD TIP

il škody za miliardy dolárov. Príčina takého stavu je pritom všeobecne známa už niekoľko rokov – tvorcovia vírusov počítajú s obrovskou nezodpovednosťou, neskúsenosťou a naivitou užívateľov na celom svete, nevynímajúc slovenských užívateľov. A, samozrejme, využívajú nedostatky softvéru spoločnosti Microsoft, ktorý je na svete najrozšírenejší.

Vírus SIRCAM pritom neprináša žiadne rafinované novinky, ktoré by užívateľov dokázali prekvapiť a prekabátiť. Šíri sa e-mailom, pričom infikovaný e-mail obsahuje text v angličtine a dve prílohy – jednu s príponou spustiteľného programu a druhú s príponou *.txt. Priložený textový súbor, samozrejme, nepredstavuje pre užívateľov žiadne riziko, pretože v čistých textových súboroch (práve s príponou *.txt) nemožno umiestniť ani spustiť žiaden program. Vírus je preto ukrytý v súbore, ktorý väčšinou obsahuje zdvojenú príponu (napríklad subor.doc.pif). Práve zdvojená prípona priložených súborov v e-maile predstavuje pre užívateľov najväčšiu hrozbu. Dôvod je jednoduchý – spoločnosť Microsoft z nevysvetliteľných dôvodov dodáva svoje operačné systémy s nastavením, ktoré skrýva prípony súborov. To znamená, že ak si užívateľ nainštaluje napríklad Windows 98 a MS Office a v programe Word si vytvorí súbor xxx.doc, v systéme sa zobrazí ako ikonka s názvom xxx. Pri takomto nastavení sa nezobrazí prípona žiadneho súboru – či už ide o systémové súbory, alebo napríklad už spomínané dokumenty MS Office. Preto ak príde takémuto užívateľovi e-mail s priloženým súborom, na prvý pohľad nie je možné rozoznať, či ide o textový súbor, alebo spustiteľný program. Samozrejme, skúsenejší užívatelia aspoň čiastočne rozoznajú typ súboru podľa jeho ikonky, no pre nich sú nachystané zdvojené prípony. To znamená, že priložený súbor v e-maile má názov xxx.doc, ale v skutočnosti, po zobrazení jeho prípony, sa z takéhoto súboru vykľuje napríklad spustiteľný program s príponou exe (teda xxx.doc.exe, pričom „xxx.doc“ predstavuje názov súboru a „exe“ jeho príponu).

Zamedziť problémom s klamlivými príponami súborov možno jednoducho – v operačnom systéme treba nastaviť zobrazenie prípon súborov. Pri takomto nastavení užívateľ súbor so zdvojenou príponou v e-maile dokáže okamžite identifikovať.

Problém však nespočíva iba v tom, že tvorcovia vírusov oklamú neskúsených používateľov počítačov zdvojenou príponou pripojených súborov v e-maile. Ťažia predovšetkým z ich nezodpovednosti a naivity. Počítače dnes, predovšetkým vo firmách a podnikoch predstavujú jeden z hlavných výrobných prostriedkov a pritom úroveň znalostí ich používateľov je stále na katastrofálnej úrovni. Prichádza preto k problémom – používanie počítačov a počítačových programov totiž dnes možno smelo prirovnať s istou dávkou nadsádzky k riadeniu motorového vozidla, alebo napríklad ovládaniu sústruhu. Používaním auta, sústruhu alebo počítača môžeme uľahčiť a zefektívniť prácu, no tiež spôsobiť obrovské škody, ak zlyháme pri ich ovládaní.

Väčšiu pozornosť by sme preto mali venovať počítačovej gramotnosti, či už samovzdelávaním, alebo návštevou niektorého z výučbových kurzov. Slováci tiež reagujú na početné upozornenia na vírusy v tlači nezáujmom, rovnako často sa stáva to, že sa nepoučia z predchádzajúceho zavírenia počítača a svoje návyky pri práci s počítačom nezmenia. Technici špecializovaných firiem na záchranu a zálohovanie počítačových dát by iste vedeli vymenovať desiatky spoločností, v ktorých riešia krízové situácie niekoľkokrát do roka.

Najdôležitejším dôvodom, prečo sa vírusom na Slovensku tak dobre darí, je teda fakt, že užívatelia počítačov podceňujú vírusovú hrozbu a neuvedomujú si fatálne dôsledky možného infikovania svojich počítačov. Situáciu riešia až vtedy, keď im vírus spôsobí škody. Slovenské spoločnosti a domácnosti takisto vo väčšine prípadov nepoužívajú antivírusové programy a ak aj áno, nevenujú takmer žiadnu pozornosť ich aktualizácii, pričom väčšina antivírusových programov ponúka denný update databázy vírusov, ktoré možno detekovať a odstrániť. Pritom cena niektorých kvalitných antivírusových programov je prístupná aj pre domácich používateľov počítačov.

Šíriteľmi vírusov sú nasledujúce typy ľudí:

NOD32 2600 Sk *

1. Zaobstarajte si vhodný antivírusový program. Náklady na zaobstaranie takéhoto programu sú VŽDY niekoľkonásobne nižšie, ako škody, ktoré spôsobí vírus. Ak antivírusový program vlastníte, nezabudnite ho aktualizovať – podľa stupňa využitia e-mailu v ...