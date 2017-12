Pracovníci v IT majú problémy s drogami

Množstvo zamestnancov v odvetví informačných technológií (IT) užíva drogy - a zatiaľ sa zdá, že ich zamestnávateľom to veľmi nevadí.

10. feb 2001 o 10:33

Množstvo zamestnancov v odvetví informačných technológií (IT) užíva drogy - a zatiaľ sa zdá, že ich zamestnávateľom to veľmi nevadí.

„Často som sa v práci neukázal celý deň - dokonca ani v deň, kedy som mal nastúpiť. Ak som prišiel, meškal som a musel zo mňa páchnuť alkohol. Potom ma napadlo povedať, že potrebujem pracovať doma. Dali mi teda domov počítač a už som sa nemusel ani vyhovárať, prečo nie som v práci,“ povedal redaktorom Business2 31-ročný zamestnanec technologickej firmy zo Santa Cruz v Kalifornii, ktorý sa tento rok podrobil odvykacej kúre a dnes abstinuje. Ako ďalej konštatoval, odkedy začal pracovať v tejto oblasti, jeho spotreba alkoholu prudko stúpala, najmä vďaka častým firemným večierkom a vysokému platu.

Podľa zamestnanca inej firmy zo San Francisca je pitie alkoholu a fajčenie marihuany s jeho prácou spojené rovnako nerozlučne, ako jeho kancelária a stôl. „Ak by majiteľ chcel vyhodiť tých, čo fajčia marihuanu, pravdepodobne by stratil dve tretiny svojich zamestnancov. Jednoducho to nie je možné. Množstvo talentovaných návrhárov argumentuje, že fajčenie nijako neovplyvňuje ich pracovný výkon.“

Medzi zamestnancami v IT priemysle sa však rozmáha a závislosť na alkohole, kokaíne či amfetamínoch, obľúbené sú aj „diskotékové drogy“ ako Extáza. Podľa odborníkov zvyšovanie užívania drog medzi zamestnancami technologických firiem podporuje najmä rýchly životný štýl a veľmi dynamický rast nových firiem, voľná pracovná doba a vysoké platy, vďaka ktorým sú drogy pre zamestnancov relatívne dostupné. Vzhľadom na nedostatok pracovníkov v tejto oblasti zároveň máloktorý zamestnávateľ trvá na liečení závislého pracovníka či si dovolí prepustiť ho, ak predsa len ešte stále pracuje.

Ako na Slovensku?

„To, že ľudia v našej branži občas prepadnú drogám, nie je priamo spojené s prácou v IT, ale len s jej dôsledkami - napríklad aj vysokými platmi,“ potvrdil nám špičkový slovenský programátor, nazvime ho Martin, ktorý v súčasnosti pracuje v zahraničí.

Zároveň pripúšťa, že odborníci pracujúci s počítačmi majú často „bádateľskú povahu“ a niekedy neodolajú pokušeniu drogu vyskúšať. On sám vyskúšal viacero ilegálnych drog a ako vraví, nemá na ne nábeh a už ho nelákajú. „Skôr sa občas na párty úplne opijem - mám vtedy geniálne nápady, pretože sa oslobodím od získaných vedomostí a dokážem zapojiť do hry detskú fantáziu a moje IQ,“ hovorí Martin.

Zároveň pripúšťa, že medzi jeho kolegami sú aj ľudia s ťažkou závislosťou. „Ak má človek IQ nad 120 a hlboké znalosti o počítačoch, je veľmi jednoduché byť závislým na čomkoľvek a zároveň podávať postačujúci pracovný výkon. Ak neberie informatiku ako vedu, ale jednoducho ako zárobkovú činnosť, je pre aspoň trocha trocha šikovného človeka ľahké uživiť sa, aj keď berie drogy,“ potvrdil Martin. „Tu (v zahraničí) som sa však nestretol s tým, aby ľudia napríklad fajčili marihuanu tak otvorene, ako študenti pred budovou Matematicko-fyzikálnej fakulty v Bratislave,“ dodáva.

(tba, (www.business2.com)