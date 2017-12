Giants Citizen Kabuto – trojitá óda

Nedá sa inak, ale ako prvú si vypočujete ódu na grafiku. Neuveriteľne krásna, neuveriteľne detailná, neuveriteľne farebná, neuveriteľne pútavá a neuveriteľne náročná na hardware. Toľko v skratke, môžeme ísť ďalej. Jedine...

8. feb 2001 o 7:04 MICHAL GARDIAN



Prvá, nezvyčajne grafická, óda

Jedine, že by ste chceli počuť niečo o tom, že snáď v žiadnej inej hre sa nemôžete poprechádzať po nádherne spracovaných ostrovoch obkolesených trblietajúcou sa vodou a zaliatych hrejúcim slnkom. Že hneď v úvode hry sa vám naskytne pohľad z vrcholku kopca s palmami pohupujúcimi sa do rytmu vetra na ďalší vrch s malebnou rozprávkovou osadou. Keď sa vašich uší dotknú prvé tóny jedinečnej scénickej hudby a ponad hlavu preletia dve exotické lietajúce potvory a zmocní sa vás pocit, že toto už nie je hra, ale umelecké dielo.

Óda druhá: príbeh a humor

Nie každý asteroid cestujúci vesmírom je neživá masa, ktorá sa snaží rozdrtiť zem ako by si to priali hollywoodsky režiséri. Určite aspoň na jednom z nich je život. To tvrdia autori tejto hry a my predsa nemáme dôvod im neveriť. Tento asteroid je z väčšiny pokrytý vodou, z ktorej vyrastajú minikontinenty - obývané ostrovy z kameňa alebo ľadu. Najväčším obyvateľom je Kabuto, gigantická potvora, ktorú si vytvorili pôvodné vládkyne ostrova, morské šermiarky, na svoju obranu, ale akosi sa im vymkla z rúk a teraz je takmer neporaziteľným vládcom súše. Našťastie okolo asteroidu letela na dovolenku partia Meccaryanov – bláznivých chlapíkov v slušivých skafandroch – a do celého kolotoča sa zaplietla. Démonická kráľovná morských šermiarok sa rozhodla silou a terorom získať ostrovy späť pod svoju nadvládu a celé to skomplikuje jej dcéra Delphi, ktorá nesúhlasí s matkinou politikou a pridá sa k Bazovi, vedúcemu oddielu chrabrých Meccaryanov, aby spolu celý asteroid zbavili zla. Príbeh je možno na prvý pohľad nejasný, ale verte, že najlepšie vám ho vysvetlia dokonale spracované filmové scény medzi úrovňami, pri ktorých sa párkrát určite budete smiechom váľať po zemi. Priaznivci Hviezdnych vojen si určite všimnú zopár vydarených narážok na ich obľúbené filmy.

Tretia óda: hrateľnosť

Zaškatuľkovať Giants Citizen Kabuto do nejakého konkrétneho herného žánru by bola veľká chyba. Prináša mix arkády, 3D akcie a dokonca aj stratégie. Pod svoju kontrolu dostanete všetky vymenované postavy („rakeťák“ Baz a jeho družina, mýtická kráska Delphi a obor Kabuto) vždy s inými cieľmi jednotlivých úrovní. Obrovská variabilita hry je jednou z jej najsilnejších zbraní. Či už budete s Bazom budovať základňu pre malých obyvateľov ostrovov, v roli Delphi súťažiť v závode vodných skútrov alebo v koži Kabuta jesť a ničiť všetko v okolí, nuda rozhodne nehrozí. Ak hľadáte hru, ktorá vás celých pohltí a nepustí, momentálne si len ťažko môžete vybrať lepšie.



www.interplay.com/giants