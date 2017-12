Podľa odhadov vzrastú výdaje na IT o 9 percent

Celosvetové výdaje na informačné technológie (IT) tento rok vzrastú o deväť percent. Problémy severoamerických počítačových trhov sa totiž do výsledkov zostatku sveta príliš nepremietli. Vyplýva to z odhadov spoločnosti IDC.

9. aug 2001 o 0:00

Písmo: A - | A + 0 „Spojené štáty zostávajú najväčším IT trhom na svete. Spomalenie ekonomiky sa na celosvetovom trhu prejaví,“ povedal Stephen Minton z IDC. Dodal však, že prognózy v žiadnom prípade nesmerujú k celosvetovému poklesu o rovnakú mieru ako Severná Amerika. Rast v západnej Európe sa tento rok bude pohybovať na úrovni jedenástich percent. Najväčší rast zaznamená softvérový priemysel. Jeho príjmy by mali vzrásť o 15 percent. Pod svetový priemer sa dostanú výsledky regiónu Ázia/Tichý oceán. Pre tento rok odhaduje IDC rast o osem percent. Hardvér a služby informačných technológií však už na budúci rok zabezpečia rast regiónu o 13 percent. Ozdravenie trhov bude podľa IDC založené predovšetkým na zlepšovaní ekonomických podmienok. Veľký potenciál rastu vidí IDC na nových trhoch. Napríklad v Latinskej Amerike by tento rok mali výdaje na IT rásť o 11 percent. Vo východnej Európe očakáva IDC rast o 12 percent a Blízky východ a Afrika narastie o 15 percent. (čtk)