Domény .INFO sa už začali registrovať

9. aug 2001 o 0:00

Už viac ako desať dní pokračuje registrácia domén najvyššej úrovne s príponou .INFO. Registrátor domény, organizácia ICANN pritom prvý raz pri registrácii tejto domény neuviedla žiadnu obmedzujúcu podmienku. Doménu tak môže registrovať ktokoľvek a môže na nej poskytovať akékoľvek informácie. Napriek tomu existujú isté obmedzenia pre registrátorov, ktoré sú rozdelené do niekoľkých časových etáp. Do 27. augusta môžu svoje domény zaregistrovať majitelia registrovaných ochranných známok, ktoré sa zhodujú s doménovým menom .INFO. Registrácia je umožnená iba právnickým osobám, ktoré zároveň ochrannú známku vlastnia. Od 12. do 18. septembra bude pokračovať druhá fáza registrácie, ktorá už bude neobmedzená pre organizácie aj jednotlivcov. Ak sa stretne viac registrácií na rovnaké doménové meno, vlastníka vyberie ICANN náhodne. Od 19. septembra bude možné registrovať domény .INFO bez obmedzení a doménové meno získa ten, kto si ho prvý zaregistruje.

Od novej domény najvyššej úrovne sa očakáva, že odbremení preťaženú doménu .COM a umožní ďalší rozvoj internetu.

(m@p)