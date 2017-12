Týždeň vo vede

(2. 8.-8. 8. 2001)

9. aug 2001 o 0:00

* Planetárni geológovia z University of Arizona objavili na Marse laserovým výškomerom MOLA na sonde Mars Global Surveyor zrejme najväčšie záplavové riečištia v slnečnej sústave. Sú široké až 200 km. Vyhĺbili ich výlevy v rozsahu až 50 000-násobku prietoku Amazonky.

* Bádatelia z amerických vládnych agentúr NASA a NOAA potvrdili, že takzvané slnečné búrky (vyvrhovanie látky z koróny a erupcie), vedúce k prieniku množstva elektricky nabitých častíc do zemskej atmosféry, majú v našej atmosfére za následok ničenie hornej vrstvy ozónu, pokračujúce až mesiace po ich ukončení.

* Vedci z holandskej oceánografickej lode Pelagia objavili juhozápadne od pobrežia Južnej Afriky anomálny kruhový morský prúd s priemerom asi 300 km. Rotuje periférnou rýchlosťou asi 1 m/s v smere hodinových ručičiek a hladina v jeho strede je o 50 cm nižšia ako na okrajoch. Podobné prúdy vznikajú pri strete vôd Indického a Atlantického oceána.

* Vysoká hladina cholesterolu v krvi, vedúca ku kardiovaskulárnym ochoreniam, je významný faktor úmrtnosti ľudí pod 65 rokov. No u ľudí vo vekovej skupine 71-93 rokov zjavne zvyšuje úmrtnosť naopak jeho nízka hladina. Ukazuje to štúdia biomedicínskych vedcov z University of Hawaii na čele s Irwinom Schatzom.

* Slnečná sonda SOHO zaznamenala 3. augusta veľmi zaujímavú obrovskú ejekciu koronárnej hmoty. Analýzy ukázali, že vyvrhnutý oblak plazmy, vďakabohu, minie Zem.

* Biochemici zo Southwestern Medical Center v texaskom Dallase na čele s Kosaku Uyedom identifikovali bielkovinu, ktorá pri prekročení určitej hladiny príjmu uhľohydrátov v strave spúšťa premenu výslednej nadbytočnej glukózy na telesný tuk. Označili ju ako ChREBP.

* Podľa doktoranda Miroslava Kummela z University of Michigan si aktívne vyberajú medzi alternatívami na báze zvažovania výhod a nevýhod aj rastliny. Semenáčiky ihličnatých stromov pri mykoríze zo širokej palety húb v pôde uprednostňujú také druhy, ktoré najlepšie prospievajú ich rastu a ktorým musia za ich „služby“ (napr. dodávku fosforu) „zaplatiť“ (najmä uhlíkom) najmenej.

* Najnovší telefonický prieskum verejnej mienky z 30. júla u 1352 respondentov v USA, uskutočnený televíznym kanálom ABC a denníkom Washington Post, ukazuje 63-percentnú osobnú podporu verejnosti experimentom s kmeňovými bunkami získanými z ľudských embryí, proti 33 percentám odporcov. Vo veci vládneho financovania takýchto experimentov je pomer 60:40 v ich prospech.