Rajčiny odolné proti soli – nádej výživy

Kanadsko-americká dvojica poľnohospodárskych bádateľov získala metódami genetického inžinierstva odrodu rajčín, ktorú možno pestovať v zasolených pôdach a zavlažovať vodou s vysokým obsahom soli.

9. aug 2001 o 0:00

Na pohľad sú bežné rajčiny (vľavo) a geneticky upravené na odolnosť voči soli (vpravo) rovnaké. Geneticky obmenené možno pestovať v zasolených pôdach a zavlažovať vodou s vysokým obsahom soli.

Podľa odhadov Ministerstva poľnohospodárstva USA sa každoročne následkom zasolenia, spôsobeného intenzívnym zavlažovaním, celosvetovo stráca okolo 10 miliónov hektárov kedysi plodnej pôdy. Pri umelom zavlažovaní sa totiž do pôdy vkladá množstvo minerálov, predovšetkým solí, ktoré potom nielen z pôdy, ale aj z pestovaných plodín doslova vysávajú vlahu. V rámci sveta obmedzuje vysoký obsah solí produkciu plodín na 40 percentách zavlažovanej pôdy, v rámci USA je to na 25 percentách. Vzhľadom na pokračujúci, hoci už takmer isto nie katastrofický, rast svetovej populácie (vyvrcholí 8,5 až 9 miliardami ľudí o 70 rokov) to predstavuje veľký problém. V najbližších desaťročiach totiž bude treba značne zvýšiť súčasnú úroveň produkcie potravín – a to o 20 percent v rozvinutých krajinách a až o vyše 60 percent v rozvojových krajinách.

Veľmi vítaný je preto úspech výskumníkov Hong-Xiu Zhanga z University of Toronto (Kanada) a Eduarda Blumwalda z University of California v Davise (USA), ktorí pomocou umelo docieleného zvýšeného vyjadrovania génu AtNHX1, preneseného z horčicovitej rastliny arábky (Arabidopsis thaliana), dosiahli pri rajčinách pestovaných v skleníku toleranciu voči až 200 mM (milimólom) chloridu sodného vo vode, čo je približne 50-násobok normálnej úrovne.

Pokusné rajčiny rastú, kvitnú a produkujú plody pri zavlažovaní vodou, v ktorej obsah soli dosahuje takmer 40 percent obsahu soli v morskej vode (200 mM voči 530 mM). Príslušný gén kóduje transportnú bielkovinu, ktorá presúva soľ, predovšetkým v podobe sodíkových iónov, do vakuol v rastlinných bunkách. Vo vakuolách už je soľ izolovaná od vnútrobunkovej biochemickej mašinérie a nepoškodzuje fyziológiu rastliny. Vysokoslaná voda nijako nepoškodzuje kvalitu produkovaných plodov rajčín, lebo soľ sa preferenčne ukladá v listoch. Takto geneticky upravené rajčiny navyše odstraňujú soľ z nadmerne zasolenej pôdy. Rovnakou metódou sa zrejme bude dať zvýšiť odolnosť proti soli aj pri ďalších významných poľnohospodárskych plodinách.

(SciTech.5D)