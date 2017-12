Počet obyvateľov Zeme dosiahne vrchol zhruba v roku 2070

Počet ľudí na našej planéte má podľa rakúskych vedcov dosiahnuť vrchol zhruba v roku 2070, keď nás bude približne 8,5 miliardy. To je asi o miliardu menej, ako predpokladá OSN. Podstatne sa však zmení štruktúra spoločnosti.

9. aug 2001 o 0:00

Vo vyspelých krajinách pribúda starých ľudí – aj vďaka pokroku v medicíne, ktorá ľudský vek predlžuje. No zároveň sa tam rodí menej a menej detí, takže vyspelému svetu, najmä Európe a Japonsku, hrozí vážny úbytok obyvateľstva. Väčšina ľudstva bude preto žiť na južnej pologuli.

Viac obyvateľov si bude, samozrejme, žiadať aj viac zdrojov potravy. Za predpokladu, že bude aj úroda rásť doterajším tempom, by ľudia mali byť schopní vyprodukovať potravu pre asi osem miliárd obyvateľov planéty. Potrebné technológie na to už existujú. Bohužiaľ, asi aj o 30 rokov budú na svete stámilióny hladujúcich.

Odhaduje sa, že do konca tohto storočia bude tretina ľudstva staršia ako 60 rokov a v krajinách ako Japonsko to bude polovica obyvateľov. Vďaka pokroku v medicíne budú starší ľudia aj zdravší, takže by mali byť menej závislí od pomoci druhých. (tasr)