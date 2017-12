Súťaž Open project 2003

Ukázalo sa, že myšlienka open source softvéru je dobrá - každý môže mať voľný prístup k programom a kódom, bez nutnosti platenia licenčných poplatkov.

Ukázalo sa, že myšlienka open source softvéru je dobrá - každý môže mať voľný prístup k programom a kódom, bez nutnosti platenia licenčných poplatkov. O úspechu tejto myšlienky svedčí množstvo softvérových projektov. Taktiež firmy zistili, že open source vývoj môže byť pre ne užitočný. Niektoré z open source projektov sú priamo financované komerčnými firmami. Väčšia časť však je vyvíjaná len z nadšenia programátorov. Slovenské združenie používateľov Linuxu sa rozhodlo podporiť slovenských vývojárov vyhlásením súťaže o Open projekt roku 2003.

Základnou ideou open source je z hľadiska programárora možnosť pracovať so zdrojovým kódom a modifikovať tak časti programu, potom sa softvér vyvíja. Je možné rýchlo opravovať chyby, či prispôsobovať softvér aktuálnym požiadavkam. Takúto rýchlosť vývoja a úprav nie je možné vo svete s uzavretým, neverejným kódom dosiahnuť, na čo v konečnom dôsledku doplácajú používatelia takéhoto softvéru. Open source a proprietárny komerčný sofvér sa navzájom nevylučujú a veľa open source projektov prináša aj reálne finančné zisky.

Ako už bolo povedané, nie všetky projekty sú sponzorované. Na Slovensku je množstvo kvalitných programátorov, ktorí venujú veľa svojho voľného času práve vývoju open source softvéru, rôznym vylepšeniam a prekladom. Za svoju prácu si zaslúžia aj patričné ohodnotenie. SKLUG preto vyhlasuje súťaž o Open projekt roku 2003, do ktorej sa môžu zapojiť všetci, ktorí pracujú na nejakom tom open source projekte.

Do súťaže je možné prihlásiť projekty softvérové, lokalizačné (venujúce sa prekladom aplikácii) a hardvérové open source projekty. Prípadne také projekty, ktoré znamenajú prínos pre open source na Slovensku.

Zapojenie sa do súťaže je veľmi jednoduché. Stačí napísať krátky a výstižný dokument, ktorý bude zachytávať podstatu projekty, jeho momentálny stav a plány do budúcnosti. Presné znenie

podmienok súťaže a prihlášky nájdete na stránke openprojekt.sklug.sk . Prihlášky je možné podávať do 30. 6. 2003.

Po prihlásení projektov do súťaže bude prebiehať vyhodnotenie, kde odborná porota určí víťazné projekty. Víťaz, prípadne víťazný tím bude finančne odmenený. Tieto výsledky budú zverejnené na 9. víkende s Liuxom, ktorý sa bude konať na jeseň v Bratislave.

SKLUG verí, že táto súťaž pomôže rozvoju open source softvéru na Slovensku.

Informácie o súťaži budú priebežne zverejňované na portáli www.linux.sk .

Zaujímavé informácie o open source nájdete na stránke: http://www.opensource.org