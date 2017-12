Alcatel OT531

Alcatel na tento rok ohlásil svoje modely s farebným displejom a my sme dostali možnosť vyskúšať prvý z ponuky – OT531.

16. máj 2003 o 13:46 Marián Pavel - SME online

Prvý pohľad na dizajn telefónu prináša prekvapenie – nápadne sa podobá na úspešné modely Siemensu SL42, alebo S45, no spoločné s nimi nemá nič. Podoba však v ničom Alcatelu 531 neubrala – práve naopak, tento koncept je na malé výnimky veľmi vydarený.

Strieborná povrchová úprava plastu krytu i tlačidiel hodnoverne imituje kovový povrch, telefónu dominuje veľký farebný displej s rozlíšením 4096 farieb a 128*141 bodmi.

Netradične sú usporiadané aj ovládacie tlačidlá – v strede je klasické 4-smerové ovládacie tlačidlo, no zatiaľ čo ostatní výrobcovia používajúci tento koncept používajú iba dve ďalšie postranné tlačidlá, Alcatel k nim pridal ešte tretie, ktoré slúži na potvrdenie voľby. Toto riešenie je celkom zaujímavé, no ak je užívateľ zvyknutý na rozšírenejší konkurenčný koncept, má s ovládaním spočiatku problémy.

Klávesnica telefónu je prijateľne veľká, no tlačidlá by mohli byť tvrdšie.

Celkovo je telefón pomerne veľký, na svoje si prídu všetci tí, ktorí chcú telefón v ruke cítiť.

Animované farebné menu patrí medzi najlepšie, aké sme mali možnosť vidieť. Alcatel má všeobecne veľmi slušne riešený softvér vo svojich telefónoch, no v tomto prípade musel prejsť na nový koncept farebného menu a našťastie nesklamal.

Menu telefónu je prehľadne rozdelené do niekoľkých položiek, kontinuálne nadväzuje na všetko to, čo poznáme zo starších modelov.

Grafické spracovanie menu je veľmi príťažlivé, aj animácie položiek sú veľmi podarené, pritom rýchlosť ovládania je obdivuhodná.

OT531 ponúka všetky vymoženosti personalizácie, ktoré nájdete aj v konkurenčných modeloch – polyfonické zvonenia, tapety, šetriče obrazovky a opäť veľmi podarené farebné profily v kombinácii s profilmi úvodnej obrazovky.

Tak ako v OT715, aj tu si môžete na úvodnej obrazovke zobraziť dve časové pásma, v telefóne si dokonca môžete navoliť aj názov miesta, kde sa nachádzate. Zároveň sme však aj v OT531 našli nepríjemnú a neospravedlniteľnú chybu OT715 – ak z telefónu vyberiete batériu, čo len na pár minút, budete musieť nanovo nastaviť čas.

V telefóne sú dve farebné animované hry s postavičkou populárneho Raymana doplnené zvukmi – kolky a hádanie objektov v záhrade.

Nám sa celkom pozdávali, poskytujú dostatok zábavy a nadôvažok vďaka technológiám in Fusio a Exen v2 možno do telefónu stiahnuť ďalšie.

Funkcie telefónu sú štandardné – multipoložkový telefónny zoznam, kalendár, poznámky, podpora vCard, konvertor Euro, či handsfree.

Displej telefónu, napriek tomu, že zobrazuje iba 4096 farieb je pomerne kvalitný, má výborný kontrast aj v priestoroch s vysokým nasvietením, v prípade SMS sa naň zmestí až 8 riadkov textu a v prípade WAP (vo verzii 1.2.1) dokonca 11. Na internet sa dostanete cez GPRS 4+1.

Obrovskou slabinou telefónu je nekvalitný reproduktor a zle vyriešená správa zvuku (používali sme však testovaciu vzorku, ktorá sa väčšinou od komerčne dodávaného modelu trocha odlišuje) – zvuk v reproduktore chrčí a napríklad tón zvonenia volaného sa v ňom ozýva tak hlasno, že si musíte chtiac-nechtiac telefón od ucha odtiahnuť. Veľmi zle je počuť zvuk z reproduktora v hlučnom prostredí, v reproduktore počuť ozveny a šum, ktorý ešte viac skresľuje hovor.

Vari poslednou slabinou telefónu je absencia MMS – a práve to je dôvod, prečo tento inak podarený telefón odmietli do svojej ponuky zaradiť aj slovenskí operátori. Kvôli ich nezáujmu si teda Alcatel OT531 na Slovensku nekúpite, no podľa informácií Alcatelu sa bude predávať za výbornú cenu v zahraničí, takže ak budete mať príležitosť, využite ju. Rýchle a stabilné menu, príjemné ovládanie a praktické funkcie vás nesklamú.

Ďalšie parametre telefónu:

Rozmery: 115,5x47x19,8mm

Váha: 95 g

Čas hovoru: 3h 50 m

Pohotovostný čas: 350 h