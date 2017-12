Silent Hill 3 – psychologický horor po tretíkrát

16. máj 2003 o 11:26 Juraj Chrappa

Premiéra survival hororu Silent Hill na PC dopadla nadmieru dobre (pozri recenziu). Aj keď sa jednalo o druhé pokračovnie, na osobných počítačoch sa hra objavila prvýkrát ako konverzia z PS2. Pripravovaný tretí diel sa našťastie objaví súčasne s konzolovou verziou a bude ešte strašidelnejší a hrozivejší.

Séria temných psychologických hororov pokračuje tretím dielom, ktorý sa chystá terorizovať naše nervové bunky už túto jeseň. Príbeh nezačína ako zvyčajne v tajomnom mestečku Silent Hill ale na bližšie nešpecifikovanom mieste s novým hlavným hrdinom. Tým sa stáva jedna obyčajná dievčina menom Heather, ktorá sa jedného dňa ocitne v desivom svete plnom príšer a strachu. Prvá časť príbehu sa odohráva v inom meste a až neskôr sa Heather dostáva do známeho mestečka Silent Hill. Bližšie informácie držia vývojári vo fascikly „Top Secret“.

Tretí diel Tichého vŕšku by mal byť ešte hrôzostrašnejší ako jeho predchodcovia. Bude to spôsobené najmä tým, že hra sa z vonkajších priestorov presunie do klaustrofobickejších, uzavretých miestností. Vývojari tiež sľubujú jasnejšie ciele, aby bol vždy jasné, čo máte robiť a nemuseli behať po hernom svete a zisťovať ako ďalej. To na atmosfére veľmi nepridáva. Okrem toho uvidíme nové zbrane určené na elimináciu nových nepriateľov a vyriešime viac logických problémov než v predchádzajúcich dieloch.

Grafické spracovanie má byť na špičke, podporujúc tak desivú a strašidelnú náladu hry. Screenshoty tento fakt jednoznačne potvrdzujú. Detailné textúry vo vysokom rozlíšení nám umožnia užiť si temné prostredie a hrozivo groteskných nepriateľov tak ako nikdy predtým. Už len z obrázkov z hry mi behajú zimomriavky po chrbte.

Majitelia PlayStation 2 a PC sa začnú báť už túto jeseň.