Stanovisko EuroTelu a Orange k zasielaniu SMS zákazníkom

O stanovisko k téme zasielania textových správ užívateľom mobilnej siete sme požiadali oboch operátorov, ktorým sme zaslali otázky definované v článku.

16. máj 2003 o 10:44 Marián Pavel - SME online

Zo stanoviska Juraja Drobu, riaditeľa pre vonkajšie vzťahy EuroTelu vyplýva, že zmluva EuroTelu so zákazníkom nevylučuje zasielanie informatívnych SMS správ o službách a ponukách. Zároveň však dodal, že EuroTel informuje len o vlastných akciách. Posielanie textových správ s informatívnym obsahom podľa J. Drobu je v súlade s licenciou a zákonmi SR, no do rozporu by sa dostalo vtedy, ak by operátor posielal reklamné SMS iných spoločností. To však EuroTel podľa J. Drobu nerobí. Zákazník má možnosť podľa J. Drobu kedykoľvek zasielanie informatívnych správ zakázať pokynom operátorovi na zákazníckej linke. EuroTel poskytuje službu a-point, ktorá je postavená na dobrovoľnosti – zákazník sa zaregistruje a potom dostáva textové správy, zatiaľ len v nákupných centrách Polus v Bratislave a Optima v Košiciach. EuroTel nezasiela žiadne SMS správy svojim zákazníkom po 21. hodine.



Stanovisko Orange poskytol hovorca spoločnosti Peter Tóth:

„V zmysle Všeobecných podmienok poskytovania služieb, ktoré sú súčasťou Zmluvy o poskytovaní služieb medzi spoločnosťou Orange Slovensko, a.s. a zákazníkom je spoločnosť Orange Slovensko povinná informovať svojich užívateľov o každej zmene, úprave, doplnení alebo rozšírení programu služieb.

Pokiaľ ide o zmenu, ktorej následkom je zrušenie existujúcej služby bez jej nahradenia rovnocennou alebo cenovo výhodnejšou službou, je naša spoločnosť povinná o tejto skutočnosti informovať svojich užívateľov písomne, a to najneskôr 15 dní pred plánovanou zmenou.

V prípade zmien, ako je napríklad úprava existujúcej služby, rozšírenie služieb alebo uvedenie nových služieb je spoločnosť Orange Slovensko povinná oboznámiť užívateľa s takouto zmenou v zmysle Všeobecných podmienok napríklad uverejnením informácie na internetovej stránke, na obchodnom mieste, formou SMS správy alebo iným preukázateľným spôsobom, ktorý je našej spoločnosti plne k dispozícii.

V prípade, že by spoločnosť Orange Slovensko svojich užívateľov o týchto zmenách neinformovala, išlo by o porušenie zmluvných povinností spoločnosti Orange Slovensko voči zákazníkovi. Spoločnosť Orange Slovensko svojich užívateľov formou SMS správy informuje výsostne o zmenách v službách, ktoré sama poskytuje a koná tak na základe platnej Zmluvy o pripojení a Všeobecných podmienok, ktoré sú jej súčasťou.

Počet takto zaslaných informačných SMS správ mesačne závisí od počtu zmien v poskytovaných službách, pričom spoločnosť Orange Slovensko je v zmysle Všeobecných podmienok povinná užívateľa o každej zmene informovať.

Zasielanie takýchto SMS správ nemožno stotožňovať so zasielaním správ, ktorých obsahom je reklama služieb a produktov tretích strán. Zasielanie takýchto SMS správ pre tretie strany realizuje spoločnosť Orange Slovensko na komerčnom princípe a je predmetom služby Reklamné správy, pričom užívateľ s prijímaním Reklamných správ musí súhlasiť a má možnosť kedykoľvek ich príjem zrušiť. Za príjem Reklamných správ je užívateľ odmeňovaný v mesačnom žrebovaní.

Pri zasielaní informačných SMS správ spoločnosť Orange Slovensko plne rešpektuje súkromie svojich užívateľov a snaží sa v tejto veci pristupovať citlivo a obozretne tak, aby zasielané SMS správy nepôsobili na užívateľa obťažujúco. Súkromie užívateľov spoločnosť Orange Slovensko rešpektuje aj tým, že informačné SMS v žiadnom prípade nie sú zasielané v čase večerného alebo nočného pokoja. Pokiaľ je to možné, snažíme sa preto využiť alternatívne možnosti informovania našich užívateľov, napríklad vo forme textu na faktúre alebo letáku.“