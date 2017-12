Turok Evolution – teória evolúcie podľa Turoka

Turok Evolution so sebou prináša príjemný závan nostalgie z dôb, keď hry boli komplikované, užívateľsky nepríjemné a kašlali na automapping, či nápovedu. Z dôb, keď vznikali hry s veľkým H, hry pri ktorých zdolávaní ste sa bavili nie dni, či týžd

16. máj 2003 o 9:11 Milo Gracík

Turok Evolution so príjemný z keď hry a na či Z keď hry s hry pri ktorých ste sa nie či ne ale mesiace až roky! Z minulosti k nám prichádza červenokožec Tal’Set, lovec bielych tvári, nám však známejší ako Turok, preslávený to lovec dinosaurov.

Turok Evolution je najnovší prírastok legendami a mýtami obrastanej série strieľačiek z vlastného pohľadu, ktorá doteraz zahŕňala tri diely (prvé dva vyšli na N64 aj na PC, tretí iba na N64). V prípade najnovšej inkarnácie sa už jedná o multiplatformový počin, takže dobrodružstvá syna kameňa si môžu zahrať všetci šťastní majitelia niektorej z trojice 128bitových next-gen konzol, PC tentoraz sklaplo naprázdno. Čaká na vás pätnásť kapitol s nespočtom úrovní, ktoré sa nelíšia len prostredím, v ktorom sa odohrávajú ale predovšetkým dizajnom a z toho vyplývajúcim špecifickým štýlom hry, či už je to tichá infiltrácia vojenskej základne, divoké vzdušné súboje, dobývanie opevnených bodov alebo čistenie mestských ulíc od otravných Slegov. Nájdete tu nielen nedotknutú nádheru džungle, ale aj starobylé stavby v kontraste s modernými hypertechnickými prvkami. Príbeh, ktorý je vlastne prequelom doteraz vydaných dielov, prerozpráva osudy indiánskeho bojovníka menom Tal’Set, ktorý prerazil bariéry časopriestoru (vôbec nie náhodou) a ocitol sa v Stratenej zemi (Lost Land), Tu sa z tohto statočného bojovníka stal (viac menej nedobrovoľne) hrdina ľudského odporu proti útlaku bezcitných Slegov, rasy inteligentných dinosaurov. Príbeh o prvom nositeľovi mena Turok.

Grafika: 8 / 10

Po technickej stránke nie je grafika úplne prvotriedna, našťastie však nie je ani tým najlepším čo hra ponúka. Inak si niet na čo sťažovať, je čistá, svieža a rýchla. Jej kvalita však nespočíva v technickej dokonalosti ale v neskutočnej atmosfére Lost Land-u, ktorú vytvára. Dokonalé zladenie palety farieb, svetelných efektov a prepracovaného dizajnu. Takto sa po zapnutí hry ocitnete v skutočnej džungli reálnej Stratenej zeme plnej najroztodivnejších druhov dinosaurov. Keď už sme u tých dinov, ktorí sú vlastne hlavnými postavami tohto predstavenia, treba povedať, že sa podarili výnimočne a o grafikov Turoka by mal záujem aj Spielberg, ak by točil Jurassic Park IV. Dinosauri sú práve tým kľúčovým činiteľom, ktorý vdýchol dušu reality a bujného života panensky krásnej prírode Stratenej zeme. Príbeh (maximálne decentný) je rozprávaný prostredníctvom CGI animácií vysokej kvality s desuplným krvavým obsahom. Krvi, skutočne hodne krvi, si dostatočne užijete počas celej hry. Aj najnovší Turok úspešne nadviazal na naturálne zobrazenie násilia svojich predchodcov, môžete sa tešiť na množstvo zábavných animácií smrti, ustrelených končatín, metrových prúdov krvi a kúskov mäsa poletujúcich vzduchom.

Interface: 7 / 10

Ovládanie je skvele navrhnuté, nerobí vám väčšie problémy a po chvíli hrania sa z vášho indiána stáva skutočne ten legendárny Lovec dinosaurov. Problémy prichádzajú až s prvou lietacou úrovňou, pretože ovládanie letu nie je práve najpríjemnejšie a riadiť vášho vtákojaštera je dosť náročné. Rozhodne náročnejšie, než je obvyklé v bežných hrách s lietaním (napr. SW: Starfighter). Máte možnosť výberu z viacerých schém, zvlášť pre chodiaci a zvlášť pre letový mód, aj keď definovanie vlastnej schémy chýba. Nastavenia a voľby menu sú obvyklé a prakticky okrem cheatovacieho menu nestojí nič za zmienku. K loadingu iba toľko, že je krátky ale stáleprítomný. Dá sa to však zniesť, keďže v pozadí je zobrazený kvalitný artwork, doplnený maximálne stručným popisom úrovne, po skončení ktorej prebehne automatický save.

Hrateľnosť: 9 / 10

Turok Evolution je jedna z tých bezduchých strieľačiek, kde nie je dôležité ‘prečo’ ste sa dali na tú šialenú krížovú výpravu, ale ‘ako’ tých hajzlíkov, ktorí vám stoja v ceste, čo najefektívnejšie zmiesť z povrchu zemského. Štýl hry, ktorý už dnes vyšiel z módy. V porovnaní s bežnými FPSkami sa vám Turok môže zdať na prvý pohľad ako veľmi nudná hra, no čím ďalej ju hráte, tým sa to rapídne zlepšuje. Po tretej kapitole sa ocitnete v neskutočnom pekle tvrdých bojov, kde budete mať čo robiť aby ste prežili, nieto ešte zvíťazili. Aj keď prežijete, iba keď zvíťazíte;). Často budete umierať nepretržite, až kým neprídete na tú správnu taktiku ako zdolať tú zas… zákysovú úroveň. Kľúčom k tejto hre je pamäť, nie virtuálna ale tá vaša šedá kôra mozgová. Bez toho, aby ste si dokonale nezmapovali architektúru úrovní, nezapamätali si presné rozloženie lekárničiek, zbraní, munície a nepriateľov, bez toho nemáte proti dino šmejdu zo Stratenej zeme žiadnu šancu. Autori sa snažili pridať do hry viac variablility oproti predchádzajúcim dielom série a jedným z výsledkov tohto snaženia sú aj lietacie úrovne, kedy nasadnete na chrbát svojho verného, ťažko ozbrojeného pterodaktyla a snažíte sa zmiesť z oblohy každý náznak zelenej. Letecké úrovne sú do hry zakomponované priamo a logicky striedajú úrovne chodiace. Takže nemáte možnosť nasadnúť si na svojho Quetzalcotlusa podľa vašej ľubovôle ako v takom Drakanovi. Mierna frustrácia sa do hry vkráda nielen na počiatku hry, ale predovšetkým v leteckých úrovniach, čo je spôsobené predovšetkým ich jednotvárnosťou a obmedzením vášho letového priestoru. Častejšie sa k zemi rútite po náraze do prekážky, ktorú vďaka neviditeľnej hranici nedokážete preletieť, či sa jej vyhnúť. Celkovo vzaté, sú však lietacie misie m spestrením. V dobrom zmysle mi pripomenuli legendárne arkádové strieľačky od tímu Factor 5. Ak by na tejto časti autori popracovali o trochu viac, mohli ju vydať ako samostatnú hru, pričom by úspešne konkurovali špičke žánru a napríklad taký SW: The Clone Wars by úplne prevalcovali.

Multiplayer: 7 / 10

Tento titul podporuje hru viacerých hráčov. Konkrétne dvoch hráčov. Čo je pozitívne, aspoň si nemusíte zháňať multitap a ďalšie ovládače. Aj keď ako FPS pozitívny pacient by ste mali mať vo svojej hernej lekárničke kompletnú výbavu pre prípad multiplayerovej párty už len z dôvodu existencie Timesplitters 2. Množstvo viac-menej originálnych herných režimov, vynikajúce zbrane, kopa postáv. Navrch možnosť zalietať si na pterodaktylovi. Drobnou vadou krásy sa môže zdať tzv. duleový multiplayer, ktorý umožní hrať iba dvom hráčom proti sebe, bez možnosti postrieľať si zopár počítačom riadených protivníkov. Teda žiadni boti, iba vy a váš kámoš. Ak ho nemáte, tak si žiaľ žiadnu instantnú skirmish akciu nezahráte. Vychádza nám z toho komorný samurajský duel v džungli Stratenej zeme.

Zvukové efekty: 7 / 10

Dosť ťažko sa niečo píše o priemerných veciach a zvuková stránka Turoka je ukážka absolútnej priemernosti. Decentná a ničím výnimočná. Jediné plus, ktoré zvukovú stránku vyťahuje zo šedi priemeru je podpora Dolby Pro Logic II.

Hudba: 8 / 10

Ak som nemohol pochváliť zvukové efekty, môžem si to s čistým svedomím vynahradiť pri hudobnom sprievode. Aj keď nie je príliš pestrý a neozýva sa príliš často, no ambientný ‘natural & rain forrest’ podmaz je pre mystickú atmosféru pralesov Stratenej zeme vskutku vhodne zvolený. A už v hre zaznie orcher naplno, viete, že sa máte pripraviť na nepríjemnosti. V takýchto chvíľach vaše sluchovody poteší nadpriemerne kvalitný atmosférický soundtrack, za ktorý by sa nehanbil žiaden hollywoodsky trhák.

Inteligencia & obtiažnosť: 8 / 10

Turok Evolution je hra pre chladnokrvných drsoňov, nejaká tá desiatka úmrtí v jednej úrovni vôbec nerozhádže. Zelené potvory sú neľútostné, zákerné a brutálne. Nedajte sa oklamať tým, že ich IQ je na úrovni húpacieho koníka a nezaútočia na vás pokiaľ im nestojíte pod nosom. V neskorších úrovniach však zistíte, že ich U.I. neradno podceňovať. Ak urobíte chybu, nemilosrdne ju využijú, zgegnete a ani okom nemrknete. Obrazne povedané - skopú vás do krvava, s citom a pôžitkársky, no dôkladne. A verte mi, aj sú zelení, dokážu efektívne využiť každé vaše nanosekundové zaváhanie. Fantastické na hre je, že vďaka premyslenej architektúre úrovní budete túto gamesu hrať stále znovu a znovu bez známky nudy, či frustrácie. Čo považujem za prínosnejšie a poctivejšie, než moderný trend pomerne krátkej hry s množstvom skrytých bonusov, ktoré vás motivujú k častému opakovanému dohraniu.

Zíverečný verdikt: 8 / 10

Lovec dinosaurov sa odvážne vymyká z dnešného mainstreamu sofistikovaných a utilizovaných FPSiek a svojou krvavou priamočiarosťou vdáva hold modle žánru menom DOOM. abudnite na Quake, Unreal. Kráľom divokých adrenalínových strieľaek je Turok. Spracovanie síce neoslní a o revolúcii v žánri môže iba snívať, ak však hľadáte lídnu instantnú strieľačku, ktorej dokonale odreagujete, t lepšej voľby než . Pre fanúšikov série a veteránov FPS, ktorí hrali majterštyk od Acclaimu v dobe jeho vydania je jnovší Turok chutnou lhôdkou.