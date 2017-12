Človek zdecimoval stavy dravých rýb a sladkovodných delfínov

Londýn/Gland 16. mája (TASR) - Stavy veľkých druhov dravých rýb sa z dôvodu nadmerného rybolovu za niekoľko desaťročí zmenšili o 90 percent.

Vyplýva to z prvého globálneho prieskumu, ktorého výsledky zverejnil v časopise Nature tím kanadských vedcov. Z druhov ako treska, raja, kambala, tuniak obyčajný a biely žralok existuje iba desatina stavov z roku 1952.

Je všeobecne známe, že populácie jednotlivých druhov rýb ohrozuje priemyselný rybolov. Prvýkrát sa však dokázalo, že silný pokles stavov prebieha v rôznych morských ekosystémoch na celom svete, konštatujú vo svojej štúdii Ransom Myers a Boris Worm z Dalhousie University v Halifaxe.

Ústup veľkých dravých rýb je aj indíciou toho, že ubúdajú menšie druhy a znižuje sa celkový objem morskej biomasy. V kanadskej štúdii sú zhromaždené dostupné údaje o celosvetových stavoch rýb v rokoch 1952-1999.

Mnohé v súčasnosti ulovené dravé ryby majú iba pätinu až polovicu hmotnosti z dávnejších čias. "Tlak intenzívneho rybolovu je taký veľký, že sa ani nestačia rozmnožovať. Musíme si uvedomiť, že sú krátko pred vyhubením," uvádza sa v štúdii.

V prípade najviac postihnutých druhov sa musí znížiť výlov najmenej o polovicu. "Kedysi žili v oceánoch pozoruhodné ryby, naozajstné monštrá. Harpúnami sa vyťahovali do rybárskych lodí trojmetrové mečovce," spomína americký biológ Jeremy Jackson. "To bolo v časoch Hemingwayovho románu Starec a more."

Zlé správy prišli tento týždeň aj od odborníkov z Medzinárodného zväzu na ochranu prírody a prírodných zdrojov (IUCN). V aktuálnej štúdii varujú, že mnohé druhy morských cicavcov, najmä veľrýb a delfínov, nemusia prežiť nasledujúce desaťročie.

Na zozname IUCN je celkom 86 druhov rýb. Medzi najviac ohrozené druhy patria sladkovodné delfíny žijúce v čínskej Žltej rieke (druh Lipotes vexillifer) alebo v indickej rieke Ganga (Platanista gangetica).

Najhoršie to vyzerá s čínskym sladkovodným delfínom. Z tohto druhu bolo v ostatných rokoch pozorovaných len asi 25 exemplárov. Ešte v roku 1985 vedci odhadovali, že v Žltej rieke žije asi 300 jedincov.

Hoci nastali určité zlepšenia, budúcnosť týchto živočíchov nevyzerá dobre. Zničené habitaty, čoraz menej potravy a chemické znečistenia sú počiatkom katastrofy. Podľa Williama Perrina z IUCN treba čo najskôr začať so záchranou sladkovodných druhov. Perrin navrhuje zmenu spôsobov rybolovu, ktoré by živočíchy priamo neohrozovali.