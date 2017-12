Ambiciózne projekty na PS2 pokračujú - The Getaway 2

15. máj 2003 o 21:17 Milo Gracík

Keď sa nejakej hry predá 2 milióny kópií za menej ako 6 mesiacov, asi to niečo značí o jej kvalite a úspechu. A keďže v Londýne, odkiaľ autori The Getaway pochádzajú, sa žiadne dlhé oslavy úspechu nekonali, ale ľudia z Team Soho sa ihneď pustili do práce na pokračovaní. Viac než chvályhodné rozhodnutie nenechať taký ohromný počet fanúšikov dlho čakať na ďalšiu dávku skvelej zábavy. Sequel jedného z najambicióznejších projektov v dejinách PlayStation 2 je už teda na dobrej ceste, aby sa raz dostal aj k nám, hráčom. Dúfam, že sa čoskoro dočkáme prvých plnohodnotných informácií. Zatiaľ sa môžeme iba dohadovať, ako bude príbeh Marka Hammonda a Franka Cartera pokračovať.

Zdroj: tlačová správa