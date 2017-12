Orange novou akciou demoluje ST Mini Slovenských telekomunikácií

Orange oznámil novú akciu, ktorá tvorí alternatívu pre tých zákazníkov, ktorí používajú program ST Mini Slovenských telekomunikácií.

15. máj 2003 o 15:43



Nový Paušál 30 mini má ambíciu stať sa plnohodnotnou náhradou volacieho programu ST Mini od spoločnosti Slovenské telekomunikácie, a.s. Poskytuje však výhodnejšie ceny za telefonovanie a, samozrejme, výhody mobilnej komunikácie.

Cena nového programu je úplne rovnaká ako cena ST Mini - 169 Sk bez DPH, no Orange svoju ponuku oproti ST Mini zvýhodnil:

- v mesačnom poplatku má užívateľ zahrnutých 30 voľných minút, ktoré môže čerpať na volania v rámci mobilnej siete Orange Slovensko a aj na volania

do pevnej telefónnej siete Slovenských telekomunikácií.

- nový paušál umožní užívateľom prvýkrát na Slovensku v mobilnej sieti aj

tzv. miestne volania - zákazník volá zo svojho mobilného telefónu v rámci zvýhodnenej primárnej oblasti, ktorú si vyberie po prevolaní predplatených minút oveľa výhodnejšie. Užívateľ si ako zvýhodnenú primárnu oblasť môže vybrať ktorúkoľvek primárnu oblasť (UTO) Slovenských telekomunikácií.

- všetky hovory užívateľov Orangeu vo vlastnej sieti, do cudzích sietí ako aj

do zahraničia sú účtované so sekundovou tarifikáciou od prvej sekundy hovoru. Program ST Mini poskytuje sekundovú tarifikáciu po prvej minúte hovoru.

- užívatelia Paušálu 30 mini môžu vďaka Prenosným minútam prenášať

do ďalšieho fakturačného obdobia minúty, ktoré neprevolali v bežnom fakturačnom období

- SMS správy za cenu 2 Sk bez DPH

- Paušál 30 mini poskytuje v porovnaní s programom ST Mini v pracovných dňoch o dve hodiny dlhšie obdobie pre lacnejšie telefonovanie v slabej prevádzke

- Užívatelia Paušálu 30 mini majú k dispozícii zdarma Hlasovú odkazovú službu

- pri Paušále 30 mini môžu zákazníci Orangeu využívať výhodné ceny

za Medzinárodné hovory so sekundovou tarifikáciou

- Paušál 30 mini je vďaka výhodám mobilnej komunikácie možné využiť aj

na volania v roamingu v zahraničí

Výhody nového Paušálu 30 mini budú môcť využiť medzi prvými užívatelia paušálov, ktorí sú vernými zákazníkmi Orangeu po dobu viac ako 6 mesiacov. Paušál 30 mini si užívatelia budú môcť aktivovať na predajných miestach po predložení jedného z dvoch kupónov, ktorý obdržia poštou v najbližších dňoch. Ponuku môžu využiť aj ich známi, priateli alebo rodinní príslušníci, ktorí zatiaľ nemajú mobilný telefón a chceli by pevnú linku nahradiť mobilnou, pretože kupón je prenosný.

Orange tiež pripravil akciovú ponuku mobilných telefónov za výhodné ceny, ktorá je určená špeciálne pre Paušál 30 mini. Záujemcovia o Paušál 30 mini si od 15. mája budú môcť vybrať z troch modelov telefónov. V ponuke pre tento paušál je novinka Sendo S200 120 za 290 Sk s DPH, Motorola C332 za 1 990 Sk vrátane DPH a Philips Fisio 120 za 290 Sk s DPH. Užívateľ pri využití akciovej ponuky podpisuje Dodatok k Zmluve o pripojení so záväzkom používania služieb Orange Slovensko len na 18 mesiacov. Zákazníci si nový paušál môžu aktivovať aj samostatne bez akciového telefónu. Zvýhodnený aktivačný poplatok v oboch prípadoch predstavuje 99 Sk bez DPH.

Paušál 30 mini je riešením aj pre užívateľov služby Prima, ktorí chcú v budúcnosti volať výhodnejšie ako doteraz. Prechod zo služby Prima na Paušál 30 mini je bezplatný. Ak zákazník využije pri prechode aj akciovú ponuku telefónov, zaplatí okrem akciovej ceny telefónu len administratívny poplatok 100 Sk bez DPH. Užívateľovi zostáva jeho telefónne číslo, Orange mu automaticky aktivuje službu CLIP a neminutý kredit mu Orange automaticky odráta z prvej faktúry. Využitie ponuky prechodu zo služby Prima na Paušál 30 mini je taktiež viazané na predloženie kupónu.

Porovnanie cien za volania z programov Paušál 30 mini a ST Mini k 15.5.2003 prináša nasledujúca tabuľka:

ceny za minútu hovoru hovory do pevnej siete ST hovory do mobilných sietí miestne hovory** medzimestské hovory Orange EuroTel Paušál 30 mini ST Mini Paušál 30 mini ST Mini Paušál 30 mini ST Mini Paušál 30 mini ST Mini silná prevádzka* 3,70 3,80 7,90 8,20 7,90 12,90 11,90 12,90 slabá prevádzka 2 2,40 3 3,80 4,90 7,50 6,90 7,50 víkendy 2 2 3 3 4,90 7,50 6,90 7,50 odoslanie SMS 2 2

ceny sú uvedené bez DPH

* silná prevádzka v sieti Orange Slovensko: 8:00-18:00, sieti ST: 7:00-19:00

** miestne hovory sú hovory v rámci vybranej primárnej oblasti