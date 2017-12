Heaven and Hell – byť bohom je nádherné

Hry na bohov sú medzi hráčmi obľubené a ja sa ani nečudujem. Nenašiel by som žiadneho medzi vami, ktorý by nechcel ani raz skúsiť, ako sa vládne celému vesmíru a aké to je ovplyvňovať malých ľudí a robiť si s nimi čo len chcete. V Heaven and Hell

15. máj 2003 o 19:45 Ján Kordoš

and Hell od CDV na to ide trošku inak ako ostatné božské hry. Nebudete sa starať o vašich panáčikov, ale budete šíriť vašu vieru prostredníctvom vašich skutkov a tak si budete získavať nové „ovečky“ na svoju stranu. Ovplyvňovanie ľudí bude možné pomocou kúziel (nadprirodzené veci, ktoré ľudí utvrdia vo vašej viere), zázrv (po úspešnom zázraku ďakujú ľudia bohu za jeho vykone) alebo trestu (každý, kto pocíti božský hnev sa skôr či neskôr vyberie na tú správnu cestu). Zdroje na zosiele samozrejme nebudete mať neobmedzené. K dispozícií máte manu (jej množstvo je tvorené počtom vašich veriacich) a karmu (skutkami, ktoré veriaci vykonávajú – teda či sa prikláňajú k dobru alebo zlu). Funguje tu známy princíp – čím sa nám bude viac dariť, tým budeme mať viac many a karmy a teda budeme môcť zosielať ešte väčšie množstvo lepších kúziel.

Hra obsahuje dve kampane a ich rozdelenie sa dalo čakať. Je len na vás, či si zvolíte cestu dobra alebo zla. Prostredie sa mení podľa toho, za akú „rasu“ :) hráte. Po priklonení sa na stranu dobra sa zem pod vašou vládou zeá, stromy kvitnú a vtáčiky štebocú. Ak sa dáte nahovoriť na zlé chodníčky, tráva vám začne pod nohami vädnúť, stromy schnúť a vtáčiky "chcípať". Je to trošku drsné, ale skúste si v pekle predstaviť rozkvitnutú záhradu, v ktorej pobehuje Satan a zbiera si púpavy, aby si z nich uplietol venček...

Každá mapa bude obsahovať niekoľko dedín, ktoré musíte prikloniť na vašu stranu. Zavítate do lesov, púšte, prérie alebo hustej hory. Grafika izometrická a hýri detailami. Celkom dobre vyzerajú najmä kúzla.

