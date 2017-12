Vychutnajte si Enter the Matrix na nových screenshotoch

15. máj 2003 o 0:00 Juraj Chrappa

Premiéra pokračovania kultového Matrixu sa nezadržateľne blíži a s ňou aj hra Enter the Matrix, ktorá je revolučná práve silným prepojením s filmom. Scénar k hre majú na svedomí autori filmu, teda bratia Wachowski, čím hra nadobúda úplne nový rozmer. Títo filmoví géniovia tvrdia, že ak si naplno chcete vychutnať fenomém Matrix, musíte si pozrieť film a zároveň zahrať hru. Tá totiž rozširuje dej práve o tie scény, ktoré vo filme neuvidíte a naopak. My vám prinášame množstvo nových screenshotov z PS2 verzie, ktoré sa objavili na oficiálnej stránke hry. Viac info o hre nájdete v tejto novinke.



Mimochodom, o Enter the Matrix je obrovský záujem po celom svete. Atari (bývalá Infogrames) dostala objednávky už na vyše 4 milióny kópií!

Viac screenshotov...

Zdroj: tlačová správa,homesite