Kings of War ako nasledovník fantasy RTSky Kohan

15. máj 2003 o 0:00 Juraj Chrappa

Americkí vývojári z TimeGate Studios nám poslali správu o vývoji real-time fantasy stratégie, ktorá sa odohráva vo svete Kohanu a volá sa Kings of War. V hre sa dostávate do role jedného z nesmrteľných, ktorý bojuje proti starovekému zlu. Všade zúri vojna a svet je na pokraji chaosu.



Vo fantasy hre nesmie chýbať mágia, preto ju nájdete aj v "Kráľoch vojny". Okrem toho si môžete vybrať zo 6 unikátnych rás a 5 politických frakcií, čo vám dá 13 rôznych kombinácií. Špičkový 3D engine by mal zabezpečiť vizuálne divadlo a množstvo multiplayerových módov hodiny a hodiny zábavy.



Skúsení autori nám svoje kvality potvrdily v kvalitnej stratégii Kohan: Immortal Sovereigns, preto sa na ich nové dielko, môžeme len tešiť. Dátum vydania je stanovený na stred roku 2004.

Zdroj: tlačováspráva