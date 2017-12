Neoficiálne pokračovnie Age of Wonders sa volá Shadow Magic

14. máj 2003 o 21:06 Juraj Chrappa

Triumph Studios oznámili samostatné rozšírenie (ani datadisk ani druhý diel) k ich obľúbenej fantasy “ťahovke” pod názvom Age of Wonders: Shadow Magic. Pokračovanie najväčšieho konkurenta Heroes of Might and Magic 4 nám prináša príbeh, v ktorom nové Kráľovstvo začne agresívne útočiť na Staroveké rasy a všetko magické. Medzičasom v temnote svoj veľký útok pripravujú pekelní démoni...

V tomto “pokračovaní” dostaneme k dispozícii nové kúzla, rasy, prostredia a k tomu ešte náhodný generátor máp a editor kampaní.

Zdroj: tothegame.com, tlacova sprava