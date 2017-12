Apple: 99 centov za pesničku

Nová služba iTunes Music Store, ktorú Apple spustil pred dvoma týždňami, prináša zďaleka najvýhodnejšie podmienky pre sťahovanie platenej hudby z internetu. Za priemerný poplatok 99 centov si môžu surfisti ľubovoľnú skladbu nielen vypočuť, ale aj vypáliť

14. máj 2003 o 22:30

na CD, skopírovať do prenosného MP3 prehrávača iPod alebo nahrať do troch rôznych počítačov. V databáze internetového obchodu je v súčasnosti 200-tisíc piesní od všetkých piatich najväčších nahrávacích spoločností. Služba je zatiaľ dostupná len v Spojených štátoch a len pre majiteľov počítačov Apple. Verzia pre Windows a Európu by sa mala objaviť do konca roka. (tb)