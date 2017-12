Rayman 3 – hopsa, hopsa hopsasa

Rayman 3 je ďalším dôkazom, že počítačové hry neznamenajú len krvavé boje, násilie a ničenie. Rayman je rozprávkovo pôvabná, milá arkádová hra, v ktorej s hlavným hrdinom preskáčete fantastické prostredia a zachránite jeho svet pred ovládnutím temnými sil

ami. Zároveň však napohľad detinskej hre nechýba nič, čo dobrá počítačová hra aj pre dospelých potrebuje.

Už grafické spracovanie osloví každého, komu ostal v srdci aspoň kúsok dieťaťa. Predstavte si tú najkrajšiu kreslenú filmovú rozprávku a preneste si všetky hravé farby a prepracované animácie do 3D grafiky hry. Vizuálna stránka Raymana 3 je popri honbe za „superrealitou“ v iných tituloch skutočným osviežením. Rovnako môžeme pochváliť aj skvelú hudbu, ktorá prechádza z množstva etno-motívov do skvelého disko-funky a občas až do techna. Zvuky a dabing tiež nemajú žiaden vážnejší nedostatok.

Herný systém sa od Raymana 2 veľmi nezmenil. Hlavný hrdina dokáže skákať, rúčkovať, hádzať energetické projektily na zlých nepriateľov alebo vrtieť ušami tak, aby pomaly plachtil pri páde z veľkej výšky. Do konceptu sa navyše pridali špeciálne farebné kanistre, ktoré umožnia Raymanovi krátkodobo získať lepšie vlastnosti, napríklad schopnosť vystreľovať navádzané rakety alebo super silný úder na prerážanie dverí.

Pribudla aj možnosť zamerať sa na protivníka a zároveň robiť úkroky do strán a „strieľať“ oblúkom aj za prekážky. Tieto špeciálne strely „faľšom“ často využijete aj v logických hádankách, ktorých je v hre požehnane. Okrem šikovných prstov teda použijete aj hlavu. Logické myslenie je potrebné, aj aby ste porazili silných „bossov“, pretože každý má nejakú slabinu.

Aby sa pri hre nedostavila frustrácia, autori zachovali výborné ovládanie aj z klávesnice a po úrovniach roztrúsili veľa „lekárničiek“. Hoci vás teda čaká množstvo levelov, tým šikovnejším, žiaľ, nebude trvať viac ako pätnásť hodín, kým hru dokončia. Trocha pomôže prítomnosť rôznych bonusových úrovní a zábavných videí, ale aj tak zostáva relatívna krátkosť jedinou, ale predsa len slabinou Raymana 3.

