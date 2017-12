Dobrá rada nad RESET

Ako povoliť prihlásenie do Windows XP iba v určitom čase

14. máj 2003 o 22:20

1. Kliknite na tlačidlo Štart a položku Spustiť.

2. Do poľa Otvoriť napíšte cmd a stlačte Enter.

3. Do príkazového riadku napíšte napríklad:

net user menopoužívateľa /times:Po-Pi,17-21; So,6-21.

Znamená to, že používateľ (menopoužívateľa) sa bude môcť prihlásiť iba v danom čase: pondelok až piatok od 17.00 do 21.00, v sobotu od 6.00 do 21.00. Ak chcete obmedzenie zrušiť, do príkazového riadku napíšte: net user menopoužívateľa /times:all.

Podrobnejšie informácie nájdete v Pomocníkovi pod heslom net help user.