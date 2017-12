Občan.sk: vládny portál nevytvorila vláda

Slovensko má konečne vládny portál, ktorý umožňuje na jednom mieste zistiť, ako najrýchlejšie vybaviť ľubovoľnú vec na úradoch. Na adrese www.obcan.sk ...

14. máj 2003 o 22:30 Tomáš Bella

Slovensko má konečne vládny portál, ktorý umožňuje na jednom mieste zistiť, ako najrýchlejšie vybaviť ľubovoľnú vec na úradoch. Na adrese www.obcan.sk sa môžete napríklad dozvedieť, aké povolenia potrebujete na stavbu rodinného domu, na aké prídavky na deti máte nárok, či koľko stojí vybavenie nového pasu. Zistiť však môžete aj to, aké sú vaše práva pri návšteve lekárskej ordinácie, čo by ste mali urobiť po dopravnej nehode a dostanete aj radu, ako predísť krádeži mobilného telefónu či bicykla.

Informácie o kontaktoch s úradmi sú roztriedené podľa životných situácií. Ak sa napríklad chcete oženiť, informácie o potrebných formalitách nájdete v časti „Produktívny vek – Svadba“. A ak ste sa stali obeťou sexuálneho obťažovania, rady nájdete v sekcii Životné krízy.

Ak zadáte mesto, v ktorom bývate, bude vám portál zároveň ponúkať adresy a telefónne čísla úradov najbližšie k vášmu bydlisku, kde sa dá daná záležitosť vybaviť.

Dar vláde

Za kvalitný informačný zdroj však občania nemôžu ďakovať svojej vláde. Server totiž na vlastné náklady vytvorili štyri súkromné firmy. Iniciátorom bol slovenský Microsoft, ktorý dodal technologické riešenie, koncepciu a obsah portálu vytvorila firma Siemens Business Services. K nim sa pripojil Hewlett-Packard, ktorý dodal hardvér, a dizajnérska firma Millennium000. Firmy budú projekt zadarmo spravovať do konca roka (do októbra v pilotnej prevádzke) a až potom sa bude musieť vláda rozhodnúť, či si u nich (alebo u iných spoločností) objedná jeho ďalší vývoj. Firmy podľa vlastných vyhlásení investovali do projektu približne 6 miliónov korún v cenníkových cenách, konečná cena v prípade jeho odkúpenia štátom budúci rok by však mala byť „zostatková“, čiže zrejme podstatne nižšia.

Slovenčina namiesto úradníčiny

Portál Občan.sk neprináša žiadne nové internetové služby, ale len sústredenie informácií, ktoré už boli na rôznych webových stránkach dostupné, na jedno miesto. Z hľadiska občana je to však obrovský pokrok – už sa nemusí túlať v bludiskách webstránok najrôznejších úradov a ministerstiev a študovať zákony, ak chce získať napríklad jednoduchú informáciu o tom, na ktoré úrady má ísť, keď sa mu narodí dieťa. Už tri týždne po spustení portálu sa podľa neoficiálnej štatistiky Naj.sk stal Občan.sk treťou najpopulárnejšou stránkou prevádzkovanou štátom (po Úrade vlády a ministerstve obrany).

Na tvorbe obsahu portálu pracovali podľa Kataríny Porubskej zo Siemens Business Services štyria zamestnanci firmy dva až tri mesiace. Prínosom portálu je najmä to, že väčšina informácií bola preložená z administratívnej do ľudskej reči. Napríklad v časti o sobáši vás tak autori upozorňujú, aby ste „neprešvihli“ termín platnosti niektorých dokladov. V kapitole o vybavovaní víz do iných krajín dostanete inú, prekvapujúco úprimnú radu: ak sa vám nepáči byrokratický postup cudzích úradov, uvedomte si, že rovnako postupuje aj náš štát voči cudzincom!

Prvý krok

Stránka Občan.sk vám môže ušetriť prvú návštevu úradu, pri ktorej zistíte, kedy sú úradné hodiny a aký kolok treba zaplatiť, nie však tie ďalšie. Ďalším krokom musí byť zverejnenie všetkých tlačív a formulárov k úkonom, ktoré sa dajú vybaviť aj poštou (zatiaľ je dostupných len niekoľko, napríklad daňové priznanie).

Najdôležitejšie však bude umožniť plnohodnotnú elektronickú komunikáciu s úradmi. To však už za štát žiadne firmy zadarmo nepripravia. Projektom Občan.sk sa pokúsili vládu len spoločne „popostrčiť“, aby sa konečne o e-government začala zaujímať – a aby sa oni mohli konečne medzi sebou pobiť o jej zákazky.

