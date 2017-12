Fahrenheit – adventúra na pokračovanie

Quantic Dreams chystajú pre nás 3D real-time adventúru. Na definovanie žánru to je značne krkolomný výraz a mne sa zdá, že tvorcovia hry museli nutne vymýšlať nové zaškatulkovanie hry do zoznamu herných štýlov. Po výbornom Omikrone, ktorý však ostal

14. máj 2003 o 19:11 Ján Kordoš

dosť nedocenený u hráčov, sa autori možno znovu vytiahnu a predvedú nám cit pre detail na správnych miestach v adventúrke Fahrenheit.

Celá hra sa točí okolo vyšetrovania nadpozemských vecí a rituálnych vrážd. Zdá sa, že tvorcovia sa nechali inšpirovať kultovým seriálom Akty X. Príbeh sa odohráva v New Yorku, kde na nezvyčajné vraždy narazíte na každom druhom rohu. Tieto sú však obzvlášť brutálne a akoby ich mala na svedomí nejaká sekta. Čas plynie a mŕtvych ľudí pribúda a zvyšuje to presvedčenie, že sa niekto spolčil s temnými silami. Celá zápletka je výborná a hráč by sa mal cítiť ako skutočný detektív. Tajomnosť nám to celé ešte viac umocňuje a musím uznať jednu vec - vážny, až hororový, príbeh adventúram dokonale sekne.

Prvou novinkou a odlišnosťou (veď hru robia Francúzi, tak čo ste čakali?) je epizódnosť hry. Stačí, ak si predstavíte seriál, ktorý vysiela vaša obľúbená telka raz za mesiac. O to isté ide aj tu. Po zakúpení hry sa každý mesiac uvoľní ďalší príbeh a vy prenikáte ďalej do deja. Neviem si predstaviť, ako by to mohlo reálne fungovať, ale ak to zaručí dlhé a hlavne napínavé a zábavné hranie, tak nemám námietky. Dôležitá bude cena produktu a jeho „pokračovaní“. Ovládanie má byť jednoduché ako facka. Stačí myška a funkčný medzerník na klávesnici. Fahrenheit je rozbehaný na engine ICE, ktorého základy boli vybudované už pre Omikron.

Prvý diel seriálovej hry sa k nám dovalí čo nevidieť, malo by to byť koncom mája a dúfame, že sa tento štýl ujme a nebude to drahé. Fahrenheit má výborný príbeh a bolo by ho škoda.