Sly Cooper and the Thievius Raccoonus – chlpatý Arsen Lupin

V súčastnosti na PlayStation 2 kraľujú dve plošinovky s dvomi hlavnými hrdinami. No dnes sa to zmení, dnes k nim na trón usadne hra iba s jedným hrdinom, no zato s múdrou knihou. Hra, ktorá razantne prekračuje a v niektorých oblastiach dokonca i definuje

14. máj 2003 o 17:56 Milo Gracík

hranice žánru. Aj keď vo svojej hernej podstate zostáva klasickou plošinovkou. Týmto sa vyhlasuje, že z dvojky plošinovkových kráľov sa stáva trojka. K legendám Jak & Daxter a Ratchet & Clank sa slávnostne pripája Sly Racoon & The Thievius Raccoonus. Pre podrobnosti klikni -> SEM!

Človek by si pomaly aj začal myslieť, že žáner plošinoviek na PS2 začína naberať na objeme viac, než je zdravé. Ak by sa však jednalo o nárast iba v oblasti kvantity, človek by si už mal začať dávať pozor na to, čo konzumuje. Našťastie však s kvantitou rastie aj kvalita. Konkurencia je v tejto oblasti tvrdá. Ak sa chce niekto presadiť, musí byť fakt extrémne schopný. Táto konkurenčná vojna je však len pozitívna pre nás hráčov, keďže vďaka nej vznikajú na PS2 stále lepšie a lepšie plošinovky. A to sa nám zatiaľ predstavila iba ich prvá generácia! Sly Racoon & The Thievius Raccoonus (SC&TR) je technicky prepracovaná, vizuálne omračujúca plošinovka s klasickými hernými prvkami, originálnymi nápadmi a filmovým spracovaním. Kombinácia klasickej dvojrozmernej plošinovky v 3D grafike (Crash, Mario, Sonic) s prvkami plíženia a infiltrácie (Metal Gear Solid, Splinter Cell, Tenchu).

Príbeh sme si už načrtli v našom preview, tak už len stručne. Ocitnete sa v roli prefíkaného zvieracieho zlodeja, medvedíka čistotného menom Sly. Tento pochádza zo starobylej zlodejskej rodiny, ktorá svoje profesionálne znalosti uchovávala v knihe nazvanej Thievius Raccoonus. V dobe, keď mal Sly od svojho okna prevziať knihu, vtrhla do ich domu banda zákerných zloduchov prezývaná The Fiendish Five a knihu ukradla. Po rokoch zo Slyho vyrástol schopný mladík verný rodinnej tradícii. A práve teraz nastala tá správna doba na pomstu a navrátenie rodinného dedičstva. V tom mu pomáhajú dvaja priatelia zo sirotinca, kde Sly vyrastal (iste ste si domysleli, za čo sa chce teda pomstiť). Jedným z nich je chytrý korytniak Bentley a druhým nemotorný hroch Murray ružovej farby, inak však schopný šofér. A čo by to bol za príbeh bez krásnej dámy a romantického podtónu, ktorý tu kvalitne zastupuje elegantná policajná inšpektorka Carmelita Fox, ktorá neúnavne stopuje nášho maskovaného hrdinu.

Keďže nedávno boli ohlásené pokračovania Jak & Daxter a Ratchet & Clank, dúfam, že SONY nebude chodiť dlho okolo horúcej kaše ani v prípade SC&TR a čoskoro oficiálne oznámi pokračovanie tejto hernej bomby. To však záleží na chlapcoch a dievčatách zo Sucker Punch, i keby nevznikol žiadny sequel, myslím, že o nich určite ešte budeme počuť.

P.S. Osobne mám taký tichý dojem, že autori použili v názve hry & (and) iba kvôli vtipnej narážke na J&D a R&CJ Čo myslíte vy?

Grafika: 9 / 10

Cel-shade grafika, nie nepodobná animovanému filmu od Disneyho, to je prvá vec, ktorá zaujme váš pohľad a o chvíľu ho úplne zahltí. Jemná, detailná so sýtymi pastelovými farbami. Aj keď sa zdá, že hra je 3D, nie je tomu úplne tak, totiž kameru môžete nastavovať iba horizontálne. Teda pohybujete s ňou iba vpravo a vľavo, čo dosť sprehľadňuje a uľahčuje hru. Na rozhliadanie v plne 3D prostredí (teda aj hore a dolu) vám slúži ďalekohľad, ktorý samozrejme môžete aj zoomovať. To čo vás však doslova a do písmena zostrelí z hráčskeho kresla, je animácia. Všetko je v pohybe, svetielkujúce iskričky, ligotavé mince a sklá, no proste všetko, čo mohlo byť animované aj animované je. Nájdete tu viac animácií než v bežnom kreslenom filme. Nie nadarmo táto hra získala dve prestížne ocenenia AIAS (The Academy of Interactive Arts and Science) za vynikajúci výsledok v animácii a v umeleckom dizajne. Aj keď do najmenších detailov prepracované, je grafické spracovanie iba kulisou samotnej hry, ktorá je nadupaná rovnako ako dramatické predstavenie priamo z pera Wilíka Trasúcehosaoštepa.

Interface: 8 / 10

Počas hry neexistuje žiadne nahrávanie. To sa deje až počas prechodu z jedného zlodejského úkrytu do druhého, nie je to však vôbec rušivé, pretože počas neho vám bude rozprávaný príbeh. Štýlovými cartoonovskými animáciami je tiež zobrazená cesta vašej dodávky. Uloženie sa deje automaticky na autormi stanovených miestach (skvelý efekt fotobunky:), tie sú rozvrhnuté logicky a nachádzate ich väčšinou na tých správnych miestach. Samozrejme tiež môžete uložiť hru kedykoľvek, no po načítaní tejto pozície sa neocitnete na mieste, kde ste si hru uložili. Vždy sa môžete vrátiť do Murrayovej dodávky, odkiaľ máte priamy prístup k všetkým nastaveniam, funkciám save a load, či k výberu úrovne.

Hrateľnosť: 8 / 10

Každý člen Fiendish Five, ako správny „evilmind“ má nedobytnú supertajnú skrýšu s množstvom nakradnutých pokladov, smrtiacich pascí a spoľahlivých strážcov. A každý takýto úkryt predstavuje jeden samostatný svet rozčlenený na jednotlivé úrovne (5 svetov, každý s 8 úrovňami). Až po kompletizácii všetkých úrovní (získaní všetkých kľúčov) môžete v dramatickom súboji konfrontovať člena Fiendish Five. Pomocou nápaditej mapy sa môžete kedykoľvek dostať do ktorejkoľvek úrovne v danom úkryte. Dobrým pomocníkom je tiež ďalekohľad, ktorým sa môžete porozhliadnuť po okolí a naplánovať si cestu cez nepriateľov, pasce a pod. Nie je to však váš jediný pomocník, hlavička Bentley vám bude prostredníctvom vysielačky dávať tipy a rady, tiež vám vždy vysvetlí praktické použitie novej zlodejskej techniky. Najviac však oceníte výhody svojho zlodejského háku, pomocou ktorého rozbíjate predmety v okolí (a získavate z nich peniažky), či s ním zachytávate háky a kruhy, ktoré vám umožnia preskočiť cez inak neprekonateľné priepasti. Občas pomôže i taký obyčajný sud, do ktorého sa schováte, presne ako krabica v MGS. Ovládanie postavy je úplne prirodzené, rôzne špeciálne pohyby (ako napr. ninja skok, ktorý vám umožní preplížiť sa nad hlavami stráží) sú jednoduché a po ich aktivovaní sa dokončia samy. Niektoré špeciálne pohyby sa dajú použiť iba na určitých miestach, tie sú vyznačené hviezdičkami určitej farby, napr. miesto pre už zmienený ninja skok je označené fialovou, modrou zase miesto pre plíženie sa okolo steny. Na začiatku si možno poviete, že tento Sly je na profesionálneho zlodeja akýsi mľandravý. No opak je pravdou, pretože rôzne špeciálne pohyby si musíte zaslúžiť, získavate ich počas hry z nájdených stránok rodinnej knihy zlodejských techník, ktoré sú pozamykané v trezoroch. Na to aby ste trezor odomkli, musíte zozbierať v úrovní určený počet fľašiek s kódom, ktorého dešifrovaním Bentley zistí číselný kód trezoru. Okrem obyčajných úrovní vás čakajú aj rôzne minihry, ktoré však neslúžia iba na spestrenie hrania, no sú plnohodnotnou súčasťou hrania a bez ich úspešného splnenia sa ďalej nepohnete. V ponorke budete brániť pred zlodejskými krabmi poklad, v autíčku závodiť s gangom rebelov, či odstrelovačkou čistiť cestu vášmu spoločníkovi.

Multiplayer

Tento titul nepodporuje hru viacerých hráčov.

Zvukové efekty: 8 / 10

K zvukom sa nedá napísať nič negatívne, no v porovnaní s grafickou, či hudobnou stránkou boli zatlačené do temného pozadia. Bez vypnutej hudby si ich riadne nevychutnáte, nanešťastie však samotné zvukové efekty nedokážu udržať atmosféru hry po dlhšiu dobu. Dabing postáv je na slušnej úrovni, žiadna z nich však neexceluje. Všetci zúčastnení sa akoby držali skrátka, snažiac sa vtesnať svoj talent do úzkych hraníc pochybného štandardu kreslených filmov.

Hudba: 8 / 10

Ak si myslíte, že sa autori vybláznili iba na grafike, veľmi sa mýlite. Minimálne v rovnakej miere si dali záležať aj na stránke hudobnej. Vaše ušká poteší príjemná a pohodová inštrumentálna muzička, rezká a veselá, s trochu parodujúcim nádychom. Hudba sa prispôsobuje hernej situácii, pri spozorovaní nepriateľom, či vyvolaní poplachu naberá na sile, pri plížení sa okolo stráže, sa naopak stišuje.

Inteligencia & obtiažnosť: 8 / 10

Inteligencia potvorákov otravujúcich vám život je na štandardnej úrovni, každý typ nepriateľa sa chová podľa stanoveného vzorca. Takže vždy viete čo očakávať a o život prídete iba vďaka vlastnej nešikovnosti. Treba však byť vždy v strehu, pretože vás aj úplne tupí burani dokážu nepríjemne zaskočiť. To dvojnásobne platí o členoch Fiendish Five (t.j. o finálnych bossoch), ktorí stoja na vrchole zločineckého rebríčka a ich postaveniu sa rovnajú aj ich schopnosti, tvrdosť, zákernosť a rafinovanosť. Každý z nich má určitý spôsob boja a je na vás, aby ste našli jeho Achillovu pätu. Potom je jeho likvidácia detskou hračkou aj pre dieťa. Celkovo nie je hra príliš náročná, predsa len je určená mladším ročníkom. Ovládanie vám prejde do krvi rýchlejšie než ruská samohonka a takto nadopovaný budete hravo zvládať krkolomné akrobatické kúsky, ako by ste za sebou skutočne mali život chlpatého profesionálneho lupiča. Aj keď hra ponúka 40 úrovní, vďaka svojej lineárnosti nie je príliš rozsiahla, rovnako ako samotné úrovne. Každú z nich prejdete minimálne raz (získanie povinného kľúča). No bez získania nových trikov zo stránok rodinnej knihy si však v ďalších fázach hry neporadíte, musíte sa teda dostať v každej úrovní do trezoru. Nakoniec sa teda opakovanému prechádzaniu úrovní nevyhnete. Chytrý kúsok od autorov, ktorí vám zabezpečili väčšiu dávku zábavy bez ďalšej námahy;). A to ešte nehovorím o dohraní na 100%, čo je fakt náročné. Budete musieť prejsť každú úroveň nanovo, a to ešte v časovom limite, čo je rovnako jednoduché ako jazda peklom na ľadových sánkach. Kvôli bonusom, ktoré tým získate sa však námaha vyplatí.

Záverečný verdikt: 8 / 10

Tento titul sa v záplave plošinoviek na PS2 rozhodne nestratí. Ponúka všetko to skvelé, na čo sme si zvykli pri Crashovi na PSX a čo si on zo sebou zabudol na PS2 zobrať. Navrch k skvelej atmosfére, vynikajúcej hrateľnosti a dokonalému spracovaniu pridáva štipku infiltračných prvkov s jemným nádychom paródie na legendu menom Metal Gear Solid. To všetko s dokonalým koncepčným spracovaním, za ktoré by sa nehanbil žiaden dobrodružný film so 100 miliónovým rozpočtom. Náročnému hráčovi, zhýčkanému luxusnými megahviezdami tohto žánru sa môže zdať Sly na prvý pohľad ako chudobný príbuzný z východu. No po dôkladnej hĺbkovej sondáži jeho portfólia zistíme, že si tento prefíkaný zlodejský medvedík čistotný vďaka usilovnosti vývojárov zo Sucker Punch nahrabal na svoje konto dostatočný počet devíz. Fantastickú kreslenú grafiku, charizmatických hrdinov, vtipné dialógy, inteligentný príbeh, štýlových nepriateľov, príjemné ovládanie, klasický herný dizajn a logicky navrhnuté úrovne, čo dohromady dáva mnoho a mnoho hodín skvelej zábavy. A predovšetkým kvalitne uspokojeného hráča, presne tak, ako to má byť. Sly Racoon & The Thievius Raccoonus opäť raz dokazuje, že PlayStation 2 je rajom žánru plošinoviek.