Armed & Dangerous – ozbrojený, nebezpečný a vtipný

12. máj 2003 o 12:17 Juraj Chrappa

LucasArts pokračuje v predstavovaní nových originálnych titulov pred samotným začiatkom E3 skutočne vo veľkom. Ďalšou z výborne vyzerajúcich hier je Armed & Dangerous, adrenalínová akcia s výbuchmi na celú obrazovku, prepracovaným príbehom a veľkou dávkou humoru.

Hlavný hrdina Roman je príkladom tvrdého kriminálnika a mozog gangu nazývaného Lionhearts. Ten sa ďalej skladá z demoličného experta Jonesyho, eliminačného droida Q1-11 a Rexusa, teraz ľudskej trosky, ale stále vládnuceho obrovskou silou. Každá postava má svojskú osobnosť a schopnosti. A jedine spoločne dokážu zvrhnúť tyranského a nenávideného kráľa fantastického sveta Milola. Nezanedbateľným prvkom hry má byť humor, ktorý bude drsný ako jeho tvorcovia ;).

Armed & Dangerous sa rozkladá v 21 misiách plných akcie a v 5 nádherných prostrediach. Budete bojovať na zasnežených ľadovcoch, vysoko v horách s nádherným výhľadom, hlboko v temných lesoch a na vlhkých morských útesoch. Svet Milola vyzerá byť do detailu prepracovaný s vlastnou históriou a podľa obrázkov vyzerá neskutočne pekne, rovnako aj modely postáv.

Cieľom všetkého snaženia je získať Book of Rule, ktorá je vo svete Milola tým najcennejším artefaktom, pretože prorokuje zvrhnutie tyranského kráľa. Ten chce samozvaným hrdinom z Lionhearts zabrániť, aby ju získali a preto na nich posiela svojich nebezpečných poskokov. V kráľovej armáde nájdete rôzne bizarné príšery v podobe poloľudí, polozvierat, ako aj psychopatické eliminačné droidy, pekelných mníchov alebo obrovských goliášov.

Na hre pracuje spolu s LucasArts, Planet Moon Studios, ktorí májú na svedomí jedinú ale geniálnu a vtipnú akciu The Giants. Ak bude hrateľnosť na podobnej úrovni, ako mali The Giants, máme sa na čo tešiť. Ak bude Armed & Dangerous aj rovnako vtipná, bude to bomba... zima 2003, PC a Xbox.