Downtown Run - bláznivé závody v centre mesta

Závody automobilov sú v konzolovej sekcii natoľko rozšírené, že akýkoľvek nový prírastok prechádza krutým lustrovaním a porovnávaním s najlepšími titulmi, čo v konečnom dôsledku vo väčšine prípadov končí výkrikom: „Ďalší!“ Majitelia PC to majú o trocha je

12. máj 2003 o 11:47 Vladan Hamřík

dnoduchšie. Okrem niekoľkých stabilných sérií, ktoré obhospodaruje zopár renomovaných firiem, nevydáva hry s takouto tematikou skoro nikto. Dôvod je strašne prozaický – hráči nemajú v masovom meradle o niečo podobné záujem. Samozrejme sa ale dajú nájsť výnimky, toto pravidlo potvrdzujúce. Jednou z takých je aj francúzky pologigant Ubisoft, vydávajúci v hojnom počte žánrovo odlišné hry. Downtown Run je klasické komerčné dielko, nehrajúce sa na nič veľkolepého. Má jednoduchú úlohu -a to pobaviť svojho náhodného kupca. Nejedná sa preto o žiadne megadielo, prekypujúce najnovšími technológiami či obrovským množstvom položiek v menu. Jeho existencia sa preto určite nezapíše do análov hernej histórie, čo ale v konečnom dôsledku vôbec nevadí. Pozrime si aj tak jednotlivé herné parametre trocha detailnejšie.

Grafika: 4 / 10

Downtown Run má podporu dvoch grafických rozhraní, pričom D3D nebudem vôbec spomínať. Hra v jeho prezentácii je absolútne neakceptovateľná a vyložene hnusná. Malá farebnosť, trhavosť a zle zvládnuté efekty z neho robia absolútneho outsidera nestojaceho za zmienku. OpenGL dopadol naopak pomerne dobre, aj keď slovo dobre presne vystihuje pravú podstatu vizuálneho stvárnenia. Grafický engine sa zameral predovšetkým na plynulosť behu hry, preto nesmiete očakávať nijaké nadštandartné orgie.

Prísne geometrické tvary budov s týmto aj korešpondujú. Ich steny sú dokonale ploché a bez nejakých výčnelkov či zbytočných plastických detailov. O všetky podrobnosti sa preto stará len textúra, ktorej mapy obsahujú nielen kresby dverí ale aj okien, vývesných štítov, gotických priečelí budov a podobne. Ak si myslíte, že to pôsobí sterilným dojmom, máte samozrejme pravdu, no plynulosť je v tomto prípade asi prvoradá.

Okolie pretekárskych tratí neprekypuje zvláštnymi vychytávkami a je preto dosť fádne. To platí aj o samotných automobiloch. V ich stvárnení vidíme len to najnutnejšie. Preto okrem obstojne zvládnutého povrchu, už neočakávajte vôbec nič progresívne. Dokonca aj svetlá majú vykreslené len obyčajnou textúrou, nikdy nepočujúcou termín priesvitnosť, pričom o prepracovanosti podvozku radšej pomlčím. Celkový dojem projektu našťastie zachraňuje aspoň obstojná farebnosť. Hra tak pôsobí čerstvo a nikoho neuráža. Prirovnávať ju však k najlepším konzolovým značkám nemá vôbec zmysel, čo ale ani nemusíme. Na svoje si totiž prídu hlavne tí mladší hráči a ja v odstavci Hrateľnosť prezradím prečo.

Interface: 6 / 10

Pomerne rozsiahly výber Options, minimum grafických nastavení, tri druhy rozlíšenia bez možnosti navolenia farebnej hĺbky, komplexná redefinícia ovládania, široké voliteľné menu každého preteku – to sú len drobné, ale podstatné črty tejto položky. Trocha mi vadí naozaj málo ponúkaných vozidiel, čo hru čiastočne deklasuje do polohy rýchlej zábavy. Po čase nemáte žiadnu inšpiráciu, prečo sa snažiť pokračovať v pretekoch. Keby vás aspoň ťahala vidina naozaj extrémne silných automobilov, lenže nič takého nenájdete. Ovládanie je jednoduché a nereálne, pričom sa v Options samy prihlásia vami používané periférie na to určené.

Hrateľnosť: 6 / 10

Herný princíp sa asi najviac približuje klasike herného sveta Wipeoutu. Pre nás to samozrejme znamená podstatné oživenie zábavy, nakoľko aj tu zbierame akési powerupy obsahujúce neznáme zbraňové a iné systémy. Vďaka nim sa potom ľahšie vysporiadame s protivníkmi. Ako príklad môžem spomenúť balíčky obsahujúce olejové náplne, hviezdice, cestné pásy alebo laserové stojany. Každý z týchto komponentov môže spomaliť alebo čiastočne pacifikovať súperov voz, pričom ho nielen spomalí, ale uberie mu aj časť energie. Tu si môžeme samozrejme doplniť- stačí si len vybrať ten správny balík. Vtip je v tom, že sú všetky na pohľad rovnaké, pričom sa systémy po zodvihnutí generujú čisto náhodne. Našťastie je hra natoľko inteligentná, že pokiaľ má naše vozidlo minimum energie, naskočí nám vo výbere poväčšine možnosť opravy a nie v tú chvíľu absolútne zbytočná zbraň. Okrem už spomínaných balíkov hra samozrejme disponuje ešte rozmanitejším výberom, no uvádzať všetky je zbytočné.

Preteky sa odohrávajú v desiatich metropolách sveta, pričom každá z nich má niekoľko modifikácii. V súhrne som narátal 28 rozdielnych tratí a minimálne 15 druhov vozidiel. Od trápneho New Beetla až po naozaj exkluzívneho Forda SVT Mustang Cobru. Trate neoplývajú prehnanou zložitosťou a ich zvládnutie je otázkou niekoľkých krátkych chvíľ. Základné preteky ako voľná jazda, time attack alebo šampionát sú takou klasikou, že nemať ich v hre snáď nikoho nenapadne.

Podstatne viacej ale poteší nejaký bonus, a tých je tu neúrekom. last man standing, sudden death, bet race či chase – to sú naozaj také čerešničky. Už podľa názvu sa dá vytušiť, aké prekvapenia pre nás tieto jednotlivé druhy závodov pripravili. Posledný zostáva a rýchla smrť sa hrá bez ochranných a opravných balíkov a dajú sa samozrejme navoliť počty kôl (max. 30), prípadne protivníkov (max.5). V chase vás naháňa policajné auto štýlom NFS, ale hlbšiu podstatu v tomto preteku radšej nehľadajte – mohli by ste byť sklamaní. Víťazstvo sa dá dosiahnuť kombináciou troch parametroch – štýlom jazdy, umiestnením v cieli a dobrým časom. Potom sa klasicky odomykajú nové trasy a automobily. Hlavne tie spadajú do troch skupín zoradených podľa obtiažnosti – začiatočník, profesionál a expert.

Multiplayer: 4 / 10

Ak som to dobre pochopil, potom celý multiplayer funguje na princípe rozdelenia obrazovky na dve časti. Splitscreen je klasická forma zábavy pri návšteve kamarátov, lenže mne osobne vadí obmedzené zorné pole a neposlednej rade aj čiastočne okresaná grafika. Radšej mám preteky po sieti, ale pokiaľ je hra skutočne dobrá, multiplayer viem aj oželieť. V našom prípade viem prežiť aj fakt, že by som sa k recenzovanej hre vôbec nedostal , ale asi už je neskoro.

Zvukové efekty: 5 / 10

Ozvučenie je na úrovni, ktorá sa k danému typu a kvalitatívam hry presne hodí. Príliš hlasitá hudba pochová absolútne všetky ostatné zvuky, preto jednou z prvých povinností hráča bude túto chybu napraviť v menu na to určenom.

Hudba: 6 / 10

Chudobné efekty simulujúce zvuk motorov, šmykov a nárazov úspešne potláča adrenalínová hudbička zameraná na techno štýl. Výhoda hudobnej stránky spočíva v častej obmene pomerne krátkych skladieb, takže v konečnom dôsledku nepociťujete nijaký stereotyp. Defaultne nastavené parametre sú ale absolútne nevhodné.



Obtiažnosť & inteligencia: 6 / 10

Automobily v Dowtown Run inteligencie moc nepobrali, ale to vôbec nevadí. Celkovej zábave to vôbec neprekáža, nakoľko autori dobre zvládli pomer medzi protivníkmi a vami. Aj keď jazdia konkurenčné vozy bez viditeľných chýb a aj malá kolízia s nimi zapríčiní vašu haváriu doprevádzajúcu salta, nič sa nedeje. Počítač zbrzdí svoje vozy a už za prvou zákrutou sa môžete ocitnúť na popredných pozíciách. Je to dobré hlavne pre ľudí so slabším srdcom. Niekoho to môže dostať do hrobu, ak vedie celý závod a niekoľko zatáčok pred cieľom spraví malú ale osudovú chybu, degradujúcu jeho snahu na najnižšiu možnú úroveň. Našťastie tu niečo také neplatí. Napriek tomu nie je jednoduché vyhrať. Veľká časť úspechu závisí od vami navolenej stratégie v používaní bonusových predmetov a v neposlednej rade samozrejme znalosť terénu a vhodná voľba automobilu.

Záverečný verdikt: 5 / 10

A už sme sa dostali k záveru. Ten bude krátky a rýchly. Downtown Run je úplne obyčajná hra bez vlastnej minulosti a hlavne budúcnosti. Podobných hier s podstatne lepšou grafikou a aj celkovou prezentáciou je na konzolách nepreberné množstvo. Nevidím preto jediný dôvod, prečo mať niečo podobného doma aj keď nemáte iný stroj než PC. Posledný diel Need for Speed je prinajmenšom niekoľkokrát lepší, pravda až na tie hardwarové nároky. Ale ani to nie je problém. Beetle Crazy Cars je síce titul pomerne starý, no po všetkých stránkach práve dorecenzovanú hru dôstojne nahradí. Ušetrené financie potom investujte radšej do priateľky.