ST rokujú o Zmluve o prepojení už s 12 operátormi

9. máj 2003 o 15:14 © TASR 2003

Bratislava 9. mája (TASR) - Slovenské telekomunikácie (ST), a. s. rokujú o Zmluve o prepojení sietí už s 12 operátormi, čiže už takmer so všetkými, ktorí dostali licenciu na poskytovanie verejnej telefónnej služby prostredníctvom pevnej verejnej telekomunikačnej siete (VTS).

Medzi spomínaných operátorov patria spoločnosti M.B.C., eTel Slovensko, GTS Slovakia, Energotel, NEXTRA, DialTelecom, ConnSpec Telekom, Aliatel Slovakia, Voipac, PosTel, Global Tel a British Telecom.

Všetci operátori, s ktorými v súčasnosti ST rokujú, majú voľný prístup k Referenčnej ponuke prepojenia (RIO). Až do uzatvorenia zmluvy medzi ST a iným prevádzkovateľom je RIO v celom rozsahu predmetom obchodného tajomstva ST. Po uzatvorení zmluvy o prepojení spoločnosť túto zmluvu poskytne Telekomunikačnému úradu (TÚ) SR na zverejnenie v súlade so zákonom o telekomunikáciách. ST sú pripravené rokovať so všetkými licencovanými operátormi, ktorí požiadajú o prepojenie v súlade s platným zákonom a postupujú plne v súlade s platnou legislatívou.

ST predložili 2. januára 2003 TÚ SR návrh cien za prepojenie a RIO. RIO predstavuje základ pre rokovania ST o prepojení sietí po 1. januári 2003 s novými operátormi, ktorým bola pridelená licencia na poskytovanie verejnej telefónnej služby. RIO okrem iného obsahuje popis služieb prepojenia, informácie o cenách za služby ako aj všetky technické podmienky prepojení medzi operátormi.

TÚ SR zatiaľ vydal 15 licencií na poskytovanie verejnej telefónnej služby prostredníctvom pevnej VTS, pričom eviduje ďalšie dve žiadosti. Licenciu už dostali spoločnosti M.B.C., eTel Slovensko, GTS Slovakia, Energotel, BT Slovakia, ŽSR, Via PVT, NEXTRA, DialTelecom, Global Tel, ConnSpec Telekom, Aliatel Slovakia, Voipac, PosTel a U.S. Steel Košice (regionálna licencia).