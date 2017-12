Orange zmení predvoľbu zahraničných hovorov linky G1

Spoločnosť Orange Slovensko, a.s. odporúča svojim užívateľom, aby si vo svojich mobilných telefónoch zmenili telefónne čísla pre volania do zahraničia na formát s klasickou medzinárodnou predvoľbou „00“ alebo „+“.

9. máj 2003 o 14:27

Spoločnosť Orange Slovensko, a.s. odporúča svojim užívateľom, aby si vo svojich mobilných telefónoch zmenili telefónne čísla pre volania do zahraničia na formát s klasickou medzinárodnou predvoľbou „00“ alebo „+“.

Od 15. mája 2003 už totiž nebudú možné volania do zahraničia prostredníctvom predvoľby „100“ pre službu Medzinárodná linka G1, ktorú Orange nahradil výhodnejšími Medzinárodnými hovormi.

Od 9. apríla 2003 Orange výrazným spôsobom znížil ceny pre volania do zahraničia prostredníctvom Medzinárodných hovorov. Vďaka tejto zmene sa Medzinárodné hovory stali výhodnejšími, ako boli volania prostredníctvom dovtedy obľúbenej Medzinárodnej linky G1.