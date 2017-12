NHL 2004 – nielen aktuálna novinka

Oznámenie NHL 2004 je viac než aktuálne v dobe, keď Slovensko ašpiruje na majstrov sveta v hokeji. Dnešný semifinálový zápas bude drsný. Samozrejme, táto správa súvisí skôr s blížiacou sa výstavou E3, čo je však vlastne úplne jedno.

9. máj 2003 o 13:05 Juraj Chrappa

Miesto hlavného designéra športovej série NHL by som skutočne nechcel robiť. Vymyslieť každý rok toľko noviniek, aby sa hráčom hru oplatilo kúpiť novú verziu, musí dať extrémne veľa námahy. Najmä po grafickej stránke sa hra nedá zlepšovať revolučným spôsobom každý rok a s hokejovými pravidlami toho tiež veľa neurobia. Preto vývojári vymýšľajú stále viac vedľajších činností.

Z tých je to napríklad nový Dynasty mód, ktorý vám dá možnosť stať sa generálnym manažérom klubu a pridáva istým spôsobom RPG prvok do hry. Získavaním skúsenostných bodov môžete vylepšovať rôzne klubové zariadenia, najímať nových pracovníkov a obývať krajšiu kanceláriu. Všetky tieto upgrady zvyšujú reputáciu tímu a vašu schopnosť získavať kvalitných hráčov.

Novinkou je prepracovaný systém bitiek, v ktorých môžete zhodiť rukavice a vybaviť si to so súperom ručne stručne. Ovládanie zápasiacich hráčov má byť intuitívne a komplexnejšie, ako len jednoduché “drtenie” jedného tlačítka (nečakajte Tekken;). Dokonca aj brankári si to budú môcť rozdať s drzým provokatérom po chlapsky – päsťami.

Hrať môžete za 30 súčasných NHL tímov, All-Star tímy alebo za 20 národných reprezentačných tímov. V tlačovej správe sa o Slovensku nespomína nič, ale ak tam budú Švédi, Fíni (veľkú smolu majú tento rok, chudáci;) či Nemci, nesmieme tam chýbať ani my. K dispozícii je tiež medzinárodná elitná liga s 39 najlepšími tímami v ich oficiálnych dresoch, logách a pravidlami.

Z ďalších vylepšených vlastností môžeme spomenúť obligátne nové motion-capturingové animácie rôznych zákrokov a pohľadov kamery na ne. Vďaka vyššiemu počtu polygónov by krajšie mali vyzerať aj modely hráčov a realistickejšie bude korčuľovanie aj hľadisko. Situačná umelá inteligencia chce zabezpečiť inteligentných počítačových oponentov, ktorí predvídajú a vhodne reagujú. Uvidíme, kam posunie nová verzia NHL večný problém všetkých hier. Akčný komentár zápasov taktiež dočkal zmien. Počas zápasov budete počuť Jima Hughsona a Craiga Simpsona, bývalého hráča, dvojnásobného držiteľa Stanley Cupu a súčasného komentátora NHL.

Hru vyvíja Black Box Games, distribuuje Electronic Arts na všetky dostupné konzoly a PC. Dátum vydania zatiaľ nie je potvrdený, ale dovolím si tvrdiť, že hru takmer určite zahráme už v októbri.