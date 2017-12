Tropico 2: Pirate Cove - pirátska diktatúra pokračuje

9. máj 2003 o 10:43 Michal Andris

Frog City vyprodukovali pokračovanie, v ktorom sa nečakane presúvame do histórie. Cieľom je 17. storočie plné anglicko-francúzsko-španielskych roztržiek a vojen a nemenej pirátskych prepadov. Vlastne ich množstvo závisí len na vás, pretože práve vy sa stanete pirátskym kráľom. Čo všetko to obnáša?

Predovšetkým množstvo nervov. Vašim cieľom je totiž udržať chod ostrova a samotné lúpežné prepady sú len jedným z jeho elementov. Začínate s postaveným palácom, pár základnými budovami a niekoľkými pirátmi a zajatcami (otrokmi). Popri iných úlohách, ktoré sa líšia v každom scenáriu, sa vždy musíte starať o dve veci. Aby boli piráti v psychickej pohode a aby boli otroci čo najviac vystresovaní a zdeprimovaní. Od toho sa odvíja celý kolotoč činností. Ťažba jedinej stavebnej suroviny, ktorou je drevo, vám dá nezvyklo poriadne zabrať pretože treba konať rýchlo, času je málo a chlapi na píle si dávajú poriadne na čas. Keď zvládnete stavebný materiál, tak sa na vás vrhnú požiadavky na grog, cigary, banány a množstvo iného jedla. Splnili ste? Môžete sa pustiť do výroby výzbroje – šable, flinty, delá. Zo začiatku ani len nepomyslíte na nejaké prepadávanie lodí, sem tam vyrabujete nejakú tú osadu kvôli otrokom ale zatiaľ nič viac. Situáciu vám komplikuje ešte jedna záležitosť. Spokojnosť pirátov totiž závisí aj na stupni anarchie a bezpečnosti na ostrove. Otroci naopak musia vidieť, že panuje poriadok a strach, aby sa nepokúšali ujsť. Tieto úlohy plnia dekoračné stavby (kostená ruka, delo atď.) A je len na aby ste vhodne skombinovali jednotlivé „pocity“ a všetci sa cítili tak, ako sa majú. Až potom sa môžete začať seriózne venovať prepadom. Tu asi sklamem všetkých, čo očakávajú akciu, pretože o výsledkoch bojov sa dozviete vždy len z tabuľky, bez možnosti niečo ovplyvniť. Jediné čo môžete a musíte urobiť, je čo najlepšie danú loď vyzbrojiť a čakať a dúfať, že to posádka zvládne.

Posledná vec, na ktorú musíte pamätať, sú vzťahy s mocnosťami. Máte k dispozícii strategickú mapu Karibiku, na ktorej zadávate lodiam v akej oblasti majú operovať. Sledujete, ktorej mocnosti ste urobili aké škody, ktoré oblasti sú najbohatšie a podobne. Veľmi praktické je uzatvoriť pakt s jednou krajinou. Na jednej strane nemôžete prepadávať jej lode, ale na druhej vás chráni pred inváziou. Áno dobre čítate, môže sa stať, že sa niekto naštve a váš milovaný a s láskou obhospodarovaný ostrov sa stane cieľom nepriateľských vojsk. Vtedy záleží na tom, koľko lodí máte v prístavoch a koľko pobrežných pevností vás chráni. Ak je toho málo, prehrali . Toľko k podstate hry, teraz konkrétne k jednotlivým aspektom.

Grafika: 7 / 10

Aj keď nevyužíva 3D akcelerátory, je postačujúca. Všetky objekty aj postavy sú detailne 2D vykreslené, celkovo hra pôsobí prehľadne a určite vás nesklame. Odporúčam rozlíšenie 1280 x 1024, ale funguje aj vyššie, takže každý si príde na svoje. Námietky mám však voči enginu. V neskorších fázach hry to celé začne strašne trhať a nepomôžete si ani znížením rozlíšenia. Dosť to potom kazí celkový dojem z hry, malo sa viac popracovať na optimalizácii. Bohužiaľ to zhoršuje hodnotenie ináč kvalitnej grafiky.

Interface: 10 / 10

Tu našťastie autori nič nepokazili a verte, že príležitostí mali veľa. Celá hra vám totiž dáva obrovskú voľnosť, je tu naozaj všetko, na čo si zmyslíte. V tomto prípade úspech stojí a padá hlavne na ovládaní. Úplne vám stačia dve tlačítka myši, všetky menu sú prehľadné, nie sú prekomplikované. Všetko robíte akosi intuitívne, nepotrebujete žiadne manuály, čo je pri spomenutej komplexnosti naozaj obdivuhodné. Jednoducho user friendly.

Hrateľnosť: 8 / 10

Keďže interface autori zvládli, hrateľnosť neutrpela. Od momentu prevzatia kontroly nad om, sa nudiť rozhodne nebudete. Stále je čo riešiť, nehrozí tu problém veľkého množstva budovateľských stratégií – rozbehnete hospodárstvo a potom odídete pozerať hokej a necháte si dve a pol hodiny hromadiť suroviny na ďalší postup. Kladnému hodnoteniu veľmi prispieva aj fakt, že prakticky na čokoľvek si zmyslíte, môžete uskutočniť. Hra vás vtiahne do seba a vôbec vám to nebude vadiť. Až do momentu keď sa prejaví chyba spomenutá už v grafike – trhanie.

Multiplayer

Hra neobsahuje multiplayer.

Zvukové efekty: 6 / 10

Je ich akosi málo. Označíte postavu, ozve sa. Sem tam nejaká streľba. Postavíte budovu, ozve sa vám jej typický zvuk. To je všetko. Ale samozrejme má to svoj dôvod. V pozadí vám beží stále akýsi jeden súvislý zvuk – hluk davu kombinovaný so štrngotom príborov, rinčaním zbraní atď. akže ticho rozhodne nie je. Takisto tu existuje 3D podpora. Žiadna výhra to ale nie je.

Hudba: 10 / 10

Možno je nakoniec aj dobre, že zvukové efekty sú na nižšej úrovni, pretože dávajú priestor naplno vyniknúť hudbe, ktorá je excelentná. Zozačiatku máte problém nevstať zo stoličky a nezatancovať si. Vytvára perfektnú atmosféru a čo je dôležité, nelezie na nervy. Celou hrou vás pri tom sprevádza len okolo 5 stále sa opakujúcich skladieb. Dajú sa však počúvať stále dookola. Keby ich bolo viac, určite by stáli za soundtrack. Skladateľovi predpovedám skvelú hudobnú kariéru, ak ju už neurobil :).

Inteligencia & obtiažnosť: 7 / 10

Nie je nastaviteľná. Prvých pár misií v kampani prejdete hravo, potom príde zlom. U mňa to bolo v obe 4 misie, ktorú som prešiel na siedmykrát. Neznamená to ale, že potom to bezproblémové. Naopak, každá ďalšia úroveň vyžaduje svoju a bohužiaľ väčšinou na ňu prídete metódou pokus omyl. Nie je to zase ale nič prehnané, autori neprekročili hranicu, za ktorou by vás neúspechy odradzovali od hrania.

Záverečný verdikt: 8 / 10

Prepracovaná stratégia s výbornou atmosférou, u ktorej mi chýbala jedna vec, a to možnosť priamo sa zúčastňovať bojov. Autori to mohli vyriešiť formou jednoduchých medzihier - hru by to trošku oživilo. Aj bez toho som sa ale veľmi dobre bavil. Všetkým stratégom teda odporúčam, pre milovníkov pirátov to platí dvojnásobne.