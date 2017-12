Activision na E3: DOOM III, The Movies, Rome: Total War...

8. máj 2003 o 1:24 Juraj Chrappa

Ďalší gigant vystavujúci na E3 oznámil svoju impresívnu produktovú radu hier, ktorú na výstave uvidíme.

DOOM III (PC) – no comment, ale predsa jednoznačne najväčší ťahák Activisionu

The Movies (PC) – Peter Molyneux uskutočňuje svoje hollywooske sny

Empires: Dawn of the Modern World (PC) – historická RTSka v štýle Age of Empires

Rome: Total War (PC) – veľké očakávania sa vkladajú do druhého dielu najlepšieho strategického simulátora vojny

Call of Duty (PC) – akcia z druhej svetovej zameraná najmä na hru po sieti

TRINITY (PC, Xbox) – FPSka v alternatívnej budúcnosti s hrdinom a jeho superschoponsťami

Vampire: The Masquarade – Bloodlines (PC) – upírske RPG z vlastného pohľadu

Star Trek: Elite Force 2 (PC) – pokračovanie výbornej FPSky v slávnom „trekkies“ svete

Tým sa výpočet hier od tejto spoločnosti nekončí, ešte je tu silná podpora všetkých konzolí:

Shrek 2: The Game (PS2, Xbox, GC)

Spider-Man 2 (PS2, Xbox, GC)

Disney’s Extreme Skate Adventure (PS2, Xbox, GC, GBA)

Pitfall Harry (PS2, Xbox, GC)

Call of Duty: Finest Hour (PS2, Xbox, GC)

True Crime: Streets of L.A. (PS2, Xbox, GC)

MTX: Mototrax featuring Travis Pastrana (PS2, Xbox, GC)

Wakeboarding Unleashed featuring Shaun Murray (PS2, Xbox)

Zdroj: tlačová správa