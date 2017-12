Superman hry pod krídla EA

8. máj 2003 o 1:18 Juraj Chrappa

Hyperaktívna spoločnosť Electronic Arts oznámila ďalšiu superhru vo svojom superprofile. Nie je to nikto menší ako superhrdina Superman! Konečne sa po dlhom čase dočkáme hier s týmto obľúbeným superhrdinom. EA môže na základe niekoľkoročnej dohody robiť hry podľa pripravovaného filmu od Warner Bros, prípadne všetkých nasledujúcich. Okrem toho sa môže nechať inšpirovať komixom alebo televíznym seriálom. Prvú superhru by sme si mali zahrať v roku 2004 na všetky konzoly aj PC. No nie je to super?

Zdroj: tlačová správa